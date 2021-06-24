У Польщі втопився 23-річний український заробітчанин: фото

В озері у Польщі 20 червня втопився 23-річний український заробітчанин. Спочатку медикам вдалося запустити серце хлопця, проте згодом воно зупинилось назавжди.
Трагедія трапилась на Попрочанському озері у місті Тихи, що біля Катовіце. Тіло загиблого невдовзі привезуть в Україну.
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У Польщі втопився український заробітчанин
- За інформацією ZAXID.NET, у Попрочанському озері втопився 23-річний житель Рудного Юрій Наконечний.
- Польські рятувальники розповіли, що трагічний випадок трапився приблизно о 16:00.
- Відпочивальники побачили, що молодий хлопець раптово зник під водою.
- Вони негайно звернулися до служби порятунку на пляжі.
- Рятувальники одразу почали шукати українця. Також їм допомагали перехожі.
- Після 15 хвилин прочісування озера хлопця вдалося знайти.
- Його виявили на дні за 15 метрів від берега.
Дивіться фото з місця події / Фото Рятувальна служба міста Тихи
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Медики намагались реанімувати українця
Медики впродовж 5 хвилин медики намагались реанімувати потопельника. Врешті серце українця вдалось запустити. Після цього за ним прилетів гелікоптер, який повинен був транспортувати хлопця до найближчої лікарні.
Проте у вертольоті серце Юрія Наконечного знову зупинилося. Цього разу лікарям не вдалось його запустити, і заробітчанин помер. На місце події викликали криміналіста та прокурора. Правоохоронці призначили розтин загиблого. Поліція розслідує обставини цієї трагічної події.Зауважте! Тіло Юрія Наконечного привезуть у селище Рудне 24 червня. 23-річний загиблий був з багатодітної родини. Він поїхав до Польщі на заробітки.