Польська нафтогазова компанія PGNiG підписала інвестиційну угоду з групою компаній "Енергетичні ресурси України" про спільний видобуток газу на Львівщині. Роботи почнуться після отримання необхідних погоджень та дозволів.

Договір встановлює межі співпраці та визначає графік газовидобувних робіт на ділянці, яка розташована на Львівщині поблизу польського кордону. Про це повідомили в пресслужбі PGNiG.

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Чому польська компанія видобуватиме газ на Львівщині

У пресрелізі мовиться, що ділянка на Львівщині, де хочуть видобувати газ, є досить перспективною. За результатами досліджень, за геологічними структурами вона схожа на ділянку біля Перемишля. Саме там розташоване найбільше родовище природного газу в Польщі.

Для забезпечення фінансового захисту спільного проєкту PGNiG і "Енергетичні ресурси України" вже розпочали переговори з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США та Poland's Export Credit Insurance Corporation (KUKE).

Що відомо про Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США US International Development Finance Corporation – це організація, яка фінансує приватні проєкти розвитку у країнах з нижчим та середнім рівнем доходу. Цю установу створили 20 грудня 2019 року шляхом злиття Закордонної приватної інвестиційної корпорації з Кредитним управлінням з питань міжнародного розвитку та кількома меншими фондами.

Коротко про нафтогазову компанію PGNiG