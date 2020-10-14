Польська газова компанія видобуватиме блакитне паливо на Львівщині: що відомо
Польська нафтогазова компанія PGNiG підписала інвестиційну угоду з групою компаній "Енергетичні ресурси України" про спільний видобуток газу на Львівщині. Роботи почнуться після отримання необхідних погоджень та дозволів.
Договір встановлює межі співпраці та визначає графік газовидобувних робіт на ділянці, яка розташована на Львівщині поблизу польського кордону. Про це повідомили в пресслужбі PGNiG.
Читайте також Розкрадання газу на Львівщині на 730 мільйонів: САП завершила розслідування
Чому польська компанія видобуватиме газ на Львівщині
У пресрелізі мовиться, що ділянка на Львівщині, де хочуть видобувати газ, є досить перспективною. За результатами досліджень, за геологічними структурами вона схожа на ділянку біля Перемишля. Саме там розташоване найбільше родовище природного газу в Польщі.
Для забезпечення фінансового захисту спільного проєкту PGNiG і "Енергетичні ресурси України" вже розпочали переговори з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США та Poland's Export Credit Insurance Corporation (KUKE).
Що відомо про Міжнародну фінансову корпорацію розвитку СШАUS International Development Finance Corporation – це організація, яка фінансує приватні проєкти розвитку у країнах з нижчим та середнім рівнем доходу. Цю установу створили 20 грудня 2019 року шляхом злиття Закордонної приватної інвестиційної корпорації з Кредитним управлінням з питань міжнародного розвитку та кількома меншими фондами.
Коротко про нафтогазову компанію PGNiG
- PGNiG – це найбільша нафтогазова компанія Польщі, яка займається розробкою газових і нафтових родовищ. Компанія видобуває та транспортує енергоносії, будує нафтогазові транспортні мережі. Також GNiG займається експортом та імпортом газу.
- PGNiG експортує газ в Україну з 2016 року. Загалом за цей час компанія поставила у нашу країну 3 мільярди кубічних метрів газу.
- 26 лютого віцепрезидент ради директорів PGNiG Роберт Перковський повідомив, що компанія хоче почати розробку родовища у Львівській області в 3 кварталі 2020 року.
- 11 вересня голова правління польської компанії Єжи Квецінскій заявив, що до кінця листопада PGNiG також почне розвідку газових родовищ на Прикарпатті біля українсько-польського кордону.