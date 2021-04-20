Польські поліцейські затримали дуже п'яного українського далекобійника: йому загрожує в'язниця

У Польщі поліцейські 19 квітня затримали п'яного водія вантажівки. Перевірка на алкоголь показала перевищення дозволеної норми майже у 18 разів. Українцеві загрожує в'язниця.

У чоловіка відібрали водійське посвідчення. Поліцейські скерували справу до суду.

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Прикордонники затримали п'яного українського далекобійника

Перемишльські поліцейські 19 квітня отримали виклик від польських прикордонників.

Вони розповіли, що в пункт пропуску "Шегині – Медика" прибув українець, який керував вантажівкою.

Прикордонники помітили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Поліцейські негайно приїхали на місце виклику.

Вони встановили, що 33-річний п'яний українець перетнув українську частину кордону й намагався потрапити у Польщу.

Перевірка на стан сп'яніння показала результат 3,5 проміле, що майже у 18 разів перевищує дозволену норму алкоголю в крові.

Українцеві загрожує в'язниця

Польські поліцейські затримали українця. Його помістили під варту. Також у п'яного водія вилучили водійське посвідчення.

За польським законодавством, йому загрожує до 2 років в'язниці. Правоохоронці скерували справу до суду, який обере українцеві покарання.