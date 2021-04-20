Польські поліцейські затримали дуже п'яного українського далекобійника: йому загрожує в'язниця

Джерело:поліція Подкарпатського воєводства
У Польщі поліцейські 19 квітня затримали п'яного водія вантажівки. Перевірка на алкоголь показала перевищення дозволеної норми майже у 18 разів. Українцеві загрожує в'язниця.
У чоловіка відібрали водійське посвідчення. Поліцейські скерували справу до суду.
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Польські поліцейські затримали українця. Його помістили під варту. Також у п'яного водія вилучили водійське посвідчення.
За польським законодавством, йому загрожує до 2 років в'язниці. Правоохоронці скерували справу до суду, який обере українцеві покарання.Зверніть увагу! Польські поліцейські поблизу Кракова 9 березня затримали п'яного 32-річного далекобійника львівської транспортної компанії Overtrans. Про дивну траєкторію руху вантажівки Volvo з українськими номерами поліцію сповістили інші водії. Результат перевірки на алкоголь – 3,65 проміле.