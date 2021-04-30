Полум'яний "сюрприз": у Львові чоловіки спалили львів'янці балкон – фото

Двоє чоловіків 30 квітня підпалили шину під балконом будинку, внаслідок чого він загорівся. Зловмисники не знали, що їх зафіксувала камера спостереження. Тож, ймовірно, сильно здивувались, коли їх затримали правоохоронці.
Інцидент трапився вночі на вулиці Виговського. Зловмисникам загрожує до 10 років у в'язниці.
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Чоловіки підпалили львів'янці балкон
- О 3:00 патрульні отримали виклик на вулицю Виговського.
- Львів'янка розповіла, що невідомі чоловіки принесли під її балкон автомобільну шину і підпалили її.
- Внаслідок цього балкон квартири, у якій вона живе, загорівся.
- Усі дії зловмисників зафіксувала камера спостереження.
- Поліцейські, отримавши орієнтування, вирушили на пошуки правопорушників.
- Через деякий час патрульні помітили схожих чоловіків на вулиці Городоцькій.
- Ймовірними зловмисниками виявились львів'янин та житель області віком 30 і 35 років.
Чоловіки підпалили львів'янці балкон/ Фото Патрульної поліції Львівщини
Постраждала написала заяву у поліцію
Патрульні супроводили правопорушників на місце інциденту. Там вже працювала слідчо-оперативна група. Постраждала написала на чоловіків заяву.
Попередня кваліфікація події – "умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.
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Жінка написала заяву в поліцію / Фото Патрульної поліції Львівщини
Чоловіків затримали / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини