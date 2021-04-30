Полум'яний "сюрприз": у Львові чоловіки спалили львів'янці балкон – фото

16:26

Двоє чоловіків 30 квітня підпалили шину під балконом будинку, внаслідок чого він загорівся. Зловмисники не знали, що їх зафіксувала камера спостереження. Тож, ймовірно, сильно здивувались, коли їх затримали правоохоронці.