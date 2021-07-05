Петицію адресували прем'єр-міністрові Польщі Матеушу Моравєцькому. Активісти не погоджуються з рішенням польського уряду.

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Українці та поляки просять відновити потяг Львів – Перемишль

Активісти з Перемишля та Львова створили петицію щодо відновлення руху швидкісних потягів Київ – Львів – Перемишль. Їхнє повернення відклали до кінця літа 2021 року через продовжену урядом Польщі заборону на міжнародні залізничні перевезення за межі ЄС.

Активісти з цим не погоджуються. Вони зазначають, що до пандемії кількість пасажирів, які їхали потягами з Польщі, була вищою, ніж кількість людей, які користувалися послугами аеропорту Ясьонка під Ряшевом.

На жаль, повернення поїздів Київ – Перемишль наразі відкладається до кінця літа через продовжену урядом Польщі заборону на залізничні перевезення за межі ЄС. З цим рішенням не погоджуються ГО та активісти з Перемишля і Львова (серед яких linia102.pl i Linia102.ua),

– розповів член правління ГО "Лінія 102.ua" Віктор Гальчинський.

Зауважте! Укрзалізниця запустила міжнародний залізничний маршрут фірмового швидкісного поїзда "Інтерсіті+" № 705/706 Київ – Львів – Перемишль ще у грудні 2016 року. З 18 березня 2020 року потяг скасували через пандемію коронавірусу. Укрзалізниця сподівалася відновити курсування міжнародних потягів з червня 2021 року.