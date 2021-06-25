Причина смерті ексголови Буської РДА наразі невідома. Про місце та час прощання повідомлять згодом.

До теми Джона Макафі знайшли мертвим: що відомо про мільйонера і творця першого антивірусу

У Львові помер ексголова Буської РДА

Депутатка Ольга Березюк повідомила, що на 62 році життя колишній голова Буської РДА Петро Мороз.

Яка біда. Відійшов у вічність наш однопартієць Петро Мороз. Вічна пам'ять,

– мовиться у дописі Березюк.

Петро Мороз народився 7 лютого 1959 року. З 1983 року він працював у поліції на різних посадах. Також Мороз був начальником Буського райвідділу міліції.

Він очолив Буську райдержадміністрацію у липні 2015 року, а в серпні 2019 року пішов з посади. Мороз був членом партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".