Помер ексголова Буської РДА Петро Мороз

У Львові помер колишній голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз. Його не стало на 62 році життя.

Причина смерті ексголови Буської РДА наразі невідома. Про місце та час прощання повідомлять згодом.

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У Львові помер ексголова Буської РДА

Депутатка Ольга Березюк повідомила, що на 62 році життя колишній голова Буської РДА Петро Мороз.

Яка біда. Відійшов у вічність наш однопартієць Петро Мороз. Вічна пам'ять,

– мовиться у дописі Березюк.

Петро Мороз народився 7 лютого 1959 року. З 1983 року він працював у поліції на різних посадах. Також Мороз був начальником Буського райвідділу міліції.

Він очолив Буську райдержадміністрацію у липні 2015 року, а в серпні 2019 року пішов з посади. Мороз був членом партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".