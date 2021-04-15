У Львові 13 квітня помер колишній заступник голови Львівської ОДА Микола Лазуркевич. Ймовірно, причиною смерті стала пневмонія, спричинена коронавірусом.

Микола Лазуркевич помер на 75 році життя. Він 2002–2006 роках працював у Львівській обласній раді.

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Про смерть Лазуркевича повідомила його донька

Про смерть ексзаступника очільника ЛОДА повідомила його донька Роксолана Лабай.

Він завжди був опорою для всієї сім'ї і родини. До нього ми зверталися за порадою і підтримкою. Він завжди знаходив мудрі пояснення і слова підтримки. Його дотепні жарти вже стали крилатими висловами серед внуків,

– розповіла Лабай.

Вона зазначила, що саме батько прищепив своїй родині любов до історії, українських пісень та до своєї землі.

"А найголовніше – він усім нам показав справжній приклад щирої любові до Бога! Ісусе, знаю, що тато в Тебе! Дай нам усім сили пережити цю втрату. Люблю тебе, тату!" – підсумувала донька.

Зверніть увагу! Микола Лазуркевич народився у 1946 році. У 1997 – 2002 роках він працював в ЛОДА. У 2002 – 2006 роках Лазуркевич був заступником керівника справами Львівської облради.