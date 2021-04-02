Помер генеральний вікарій Львівської Архідієцезії РКЦ Юзеф Павлічек

У Катовіце 1 квітня помер генеральний вікарій Львівської Архідієцезії Римсько-католицької церкви Юзеф Павлічек. Отцю-прелату майже виповнилося 80 років.

Юзеф Павлічек понад 10 років служив генеральним вікарієм Львівської Архідієцезії РКЦ. Львівська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким священнослужителя.

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Помер отець-інфулат Юзеф Павлічек

Генеральний вікарій Львівської Архідієцезії РКЦ Юзеф Павлічек помер у віці 79 років 1 квітня у Катовіце. За словами мера Львова Андрія Садового, такі священники, як отець-інфулат, є моральними авторитетами. Юзеф Павлічек прикладом свого життя вчив цілі покоління.

Своєю поставою, щоденним служінням отець надихав бути справжніми християнами й зміцнюватися у вірі. Найщиріші співчуття римо-католицькій громаді Львова,

– підсумував міський голова.

За словами журналістки CREDO Віти Якубовської, отець був людиною невичерпної енергії та оптимізму. Він завжди був усміхнений та повний ентузіазму.

"У нас було спільне зацікавлення – фотографія. Отець-інфулат не розлучався з фотоапаратом – любив таким чином "документувати" усі події, в яких приймав участь. А таких подій було чимало", – розповіла журналістка.

Коротко про отця-інфулата Юзефа Павлічека