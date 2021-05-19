Михайло Дутчак працював у Львівській опері 45 років. Колектив театру висловив щирі співчуття родині диригента.

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Помер колишній головний диригент Львівської опери

Про смерть Михайла Дутчака повідомили на фейсбук-сторінці Львівської опери. Він був багаторічним головним диригентом театру. Дутчака не стало у віці 67 років.

Сьогоднішній трагічний день буде закарбований в історію Львівської національної опери, адже у вічність відійшла Людина, Митець, Маестро, який віддав театрові 45 років свого життя, праці, натхнення. Вічна пам'ять!

– мовиться у повідомленні.

Колектив Львівської опери висловив щире співчуття матері, дружині, дітям, родині та друзям диригента.

Коротко про Михайла Дутчака