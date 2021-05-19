Михайло Дутчак працював у Львівській опері 45 років. Колектив театру висловив щирі співчуття родині диригента.
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Помер колишній головний диригент Львівської опери
Про смерть Михайла Дутчака повідомили на фейсбук-сторінці Львівської опери. Він був багаторічним головним диригентом театру. Дутчака не стало у віці 67 років.
Сьогоднішній трагічний день буде закарбований в історію Львівської національної опери, адже у вічність відійшла Людина, Митець, Маестро, який віддав театрові 45 років свого життя, праці, натхнення. Вічна пам'ять!
– мовиться у повідомленні.
Колектив Львівської опери висловив щире співчуття матері, дружині, дітям, родині та друзям диригента.
Коротко про Михайла Дутчака
- Михайло Дутчак народився у Бродах. Він закінчив Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колесси та Львівську консерваторію.
- З 1976 року Дутчак працював у Львівській опері. З квітня 2001 по грудень 2019 року він був головним диригентом театру.
- У 1997 – 1998 роках Дутчак працював керівником симфонічного оркестру Львівської музичної академії.
- Він з колективом Львівського оперного театру неодноразово брав участь у міжнародних фестивалях у Польщі, Швейцарії, Катарі та Франції.
- У 2001 році Дутчак отримав премію "Львівська слава" за постановку опери "Мойсей". Також його нагородили премією імені Станіслава Людкевича.
- У 2003 році Дутчаку надали звання Заслуженого діяча мистецтв, а у 2017 році він став Народним артистом України.