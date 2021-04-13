У Львові 13 квітня помер актор театру імені Марії Заньковецької Борис Мірус. Протягом своєї довгої та плідної кар'єри 92-річний народний артист України зіграв у театрі понад 200 ролей.

За словами колег, Мірус завжди був у гарному настрої й мав чудове почуття гумору. У театрі актора згадують, як "людину з невичерпною любов'ю до життя".

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Борис Мірус помер у віці 92 років

Про смерть Бориса Міруса повідомили на фейсбук-сторінці театру імені Марії Заньковецької, у якому він працював протягом багатьох років.

Ми вчилися у Вас акторської та життєвої мудрості, просили поради та дослухалися до критики. Дякуємо Вам за науку, теплі слова, велич та майстерність акторського таланту і за те, що Ви у нас були. Спочивайте з Богом, Майстере сцени!,

– мовиться у повідомленні театру.

За інформацією ZAXID.NET, Борис Мірус зіграв у театрі понад 200 ролей. Ось деякі з них:

"Пані міністрова" Бранислав Нушич – Іова;

"Візит літньої пані" Фрідріх Дюрренматт – Дворецький;

"Вода життя" Валерій Шевчук – Василь;

"Державна зрада" Рей Лапіка – Запорожець;

"Дама з камеліями" Александр Дюма-син – Граф де Жіре;

"Ісус, син Бога живого" – Кайяфа, первосвященник;

"Ромео і Джульєтта в кінці листопада" – Ірачек;

"Невольник" Тарас Шевченко – кошовий, запорожець, перший старий козак;

"Сільва" – Фон Граве, посол, шанувальники театру та гості на балу;

"Троє товаришів" Еріх-Марія Ремарк – Блюменталь;

"Мина Мазайло" Микола Куліш – запорожець;

"Назар Стодоля" – перший староста;

"Циліндр" – чоловіки;

"Різдвяна ніч" – запорожці;

"Украдене щастя" Іван Франко – ґазди;

"Сватання на Гончарівці" – Кандзюба;

"Перед заходом сонця" – доктор Вуттке;

"Фредерік або Бульвар злочинів" – Антуан, помічник режисера;

Також Мірус грав у фільмах:

"Іванна" (Каблак);

"Здрастуй, Гнате!" (Назарчук);

"Десятий крок" (Корчун);

"Родина Коцюбинських" (Волох);

"Будні карного розшуку" (Хлопов);

"Час збирати каміння" (Потоцький).

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Коротка біографія Бориса Міруса