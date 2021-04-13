Помер народний артист України Борис Мірус

У Львові 13 квітня помер актор театру імені Марії Заньковецької Борис Мірус. Протягом своєї довгої та плідної кар'єри 92-річний народний артист України зіграв у театрі понад 200 ролей.
За словами колег, Мірус завжди був у гарному настрої й мав чудове почуття гумору. У театрі актора згадують, як "людину з невичерпною любов'ю до життя".
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Борис Мірус помер у віці 92 років
Про смерть Бориса Міруса повідомили на фейсбук-сторінці театру імені Марії Заньковецької, у якому він працював протягом багатьох років.
Ми вчилися у Вас акторської та життєвої мудрості, просили поради та дослухалися до критики. Дякуємо Вам за науку, теплі слова, велич та майстерність акторського таланту і за те, що Ви у нас були. Спочивайте з Богом, Майстере сцени!,
– мовиться у повідомленні театру.
За інформацією ZAXID.NET, Борис Мірус зіграв у театрі понад 200 ролей. Ось деякі з них:
- "Пані міністрова" Бранислав Нушич – Іова;
- "Візит літньої пані" Фрідріх Дюрренматт – Дворецький;
- "Вода життя" Валерій Шевчук – Василь;
- "Державна зрада" Рей Лапіка – Запорожець;
- "Дама з камеліями" Александр Дюма-син – Граф де Жіре;
- "Ісус, син Бога живого" – Кайяфа, первосвященник;
- "Ромео і Джульєтта в кінці листопада" – Ірачек;
- "Невольник" Тарас Шевченко – кошовий, запорожець, перший старий козак;
- "Сільва" – Фон Граве, посол, шанувальники театру та гості на балу;
- "Троє товаришів" Еріх-Марія Ремарк – Блюменталь;
- "Мина Мазайло" Микола Куліш – запорожець;
- "Назар Стодоля" – перший староста;
- "Циліндр" – чоловіки;
- "Різдвяна ніч" – запорожці;
- "Украдене щастя" Іван Франко – ґазди;
- "Сватання на Гончарівці" – Кандзюба;
- "Перед заходом сонця" – доктор Вуттке;
- "Фредерік або Бульвар злочинів" – Антуан, помічник режисера;
Також Мірус грав у фільмах:
- "Іванна" (Каблак);
- "Здрастуй, Гнате!" (Назарчук);
- "Десятий крок" (Корчун);
- "Родина Коцюбинських" (Волох);
- "Будні карного розшуку" (Хлопов);
- "Час збирати каміння" (Потоцький).
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Коротка біографія Бориса Міруса
- Борис Мірус народився у селі Синякова Чортківського району Тернопільської області 19 серпня 1928 року.
- У 1948 році він закінчив акторську студію при театрі імені Марії Заньковецької.
- Актор 10 років провів у сталінських таборах. Його заарештували у червні 1949 року.
- Міруса звинуватили у націоналізмі та підготовці замаху на Микиту Хрущова.
- Народний артист України відбував ув'язнення у Воркуті.
- Мірус – лауреат обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури імені Бориса Романицького за акторські роботи, виконані протягом 2011 – 2013 років.