Помер народний артист України Борис Мірус

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Джерело:

Національний театр імені Марії Заньковецької

У Львові 13 квітня помер актор театру імені Марії Заньковецької Борис Мірус. Протягом своєї довгої та плідної кар'єри 92-річний народний артист України зіграв у театрі понад 200 ролей.

За словами колег, Мірус завжди був у гарному настрої й мав чудове почуття гумору. У театрі актора згадують, як "людину з невичерпною любов'ю до життя".

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Борис Мірус помер у віці 92 років

Про смерть Бориса Міруса повідомили на фейсбук-сторінці театру імені Марії Заньковецької, у якому він працював протягом багатьох років.

Ми вчилися у Вас акторської та життєвої мудрості, просили поради та дослухалися до критики. Дякуємо Вам за науку, теплі слова, велич та майстерність акторського таланту і за те, що Ви у нас були. Спочивайте з Богом, Майстере сцени!,
– мовиться у повідомленні театру.

За інформацією ZAXID.NET, Борис Мірус зіграв у театрі понад 200 ролей. Ось деякі з них:

  • "Пані міністрова" Бранислав Нушич – Іова;
  • "Візит літньої пані" Фрідріх Дюрренматт – Дворецький;
  • "Вода життя" Валерій Шевчук – Василь;
  • "Державна зрада" Рей Лапіка – Запорожець;
  • "Дама з камеліями" Александр Дюма-син – Граф де Жіре;
  • "Ісус, син Бога живого" – Кайяфа, первосвященник;
  • "Ромео і Джульєтта в кінці листопада" – Ірачек;
  • "Невольник" Тарас Шевченко – кошовий, запорожець, перший старий козак;
  • "Сільва" – Фон Граве, посол, шанувальники театру та гості на балу;
  • "Троє товаришів" Еріх-Марія Ремарк – Блюменталь;
  • "Мина Мазайло" Микола Куліш – запорожець;
  • "Назар Стодоля" – перший староста;
  • "Циліндр" – чоловіки;
  • "Різдвяна ніч" – запорожці;
  • "Украдене щастя" Іван Франко – ґазди;
  • "Сватання на Гончарівці" – Кандзюба;
  • "Перед заходом сонця" – доктор Вуттке;
  • "Фредерік або Бульвар злочинів" – Антуан, помічник режисера;

Також Мірус грав у фільмах:

  • "Іванна" (Каблак);
  • "Здрастуй, Гнате!" (Назарчук);
  • "Десятий крок" (Корчун);
  • "Родина Коцюбинських" (Волох);
  • "Будні карного розшуку" (Хлопов);
  • "Час збирати каміння" (Потоцький).

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Коротка біографія Бориса Міруса

  • Борис Мірус народився у селі Синякова Чортківського району Тернопільської області 19 серпня 1928 року.
  • У 1948 році він закінчив акторську студію при театрі імені Марії Заньковецької.
  • Актор 10 років провів у сталінських таборах. Його заарештували у червні 1949 року.
  • Міруса звинуватили у націоналізмі та підготовці замаху на Микиту Хрущова.
  • Народний артист України відбував ув'язнення у Воркуті.
  • Мірус – лауреат обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури імені Бориса Романицького за акторські роботи, виконані протягом 2011 – 2013 років.