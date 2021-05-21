Помер відомий хірург та професор Львівського медуніверситету Тарас Фецич

У Львові 20 травня помер професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, відомий хірург Тарас Фецич. Медика не стало на 63 році життя.

Тарас Фецич працював завідувачем кафедри онкології та радіології ЛНМУ імені Данила Галицького. Він був онкологом-хірургом вищої кваліфікаційної категорії.

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У Львові помер заслужений лікар України Тарас Фецич

Про смерть професора Тараса Фецича повідомили Львівському осередку Асоціації хірургів України.

"З великим жалем повідомляємо про передчасну смерть великої людини, чудового хірурга, люблячого батька, професора, доктора меднаук, завідувача кафедри онкології та радіології Львівського національного університету імені Данила Галицького Фецича Тараса Григоровича", – мовиться у повідомленні.

У Львівському осередку Асоціації хірургів України розповіли, що за час багаторічної праці професор очолив цілу епоху змін в онкологічній службі регіону та був членом правління осередку.

На жаль, важка хвороба забирає найкращих. Правління Асоціації та усі члени висловлюють щирі співчуття родині, друзям, колективу кафедри. Нехай його справи залишаться назавжди у нашій пам'яті. Вічна пам'ять,

– підсумували у Львівському осередку Асоціації хірургів України.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті хірурга. Проте за інформацією ZAXID.NET, Тарас Фецич довгий час лікувався від коронавірусу.

Тараса Фецича визнали заслуженим лікарем України. Також він був онкологом-хірургом вищої кваліфікаційної категорії. Медик був професором та завідувачем кафедри онкології та радіології Львівського національного університету імені Данила Галицького.

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