Помер відомий львівський радіоведучий Ігор Мосесов

У Львові 13 квітня після тривалої боротьби з хворобою помер радіоведучий Ігор Мосесов. Він майже 30 років працював ведучим програм "Jazz Pro" та "Музика з шухлядок і не тільки" на радіо "Львівська Хвиля".

Причина смерті Ігоря Мосесова поки невідома. Проте за інформацією ZAXІD.NET, 6 квітня ведучий потрапив до лікарні з захворюванням серця.

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Ігор Мосесов лікувався від серцевої хвороби

Ігор Мосесов 6 квітня опублікував фейсбук-допис, у якому мовилось, що він змушений лягти у лікарню із захворюванням серця. Того ж дня колеги 68-річного радіоведучого оголосили про збір грошей на його лікування. Проте вже 13 квітня на фейсбук-сторінці радіо "Львівська хвиля" повідомили, що Ігор Мосесов помер.

Ми втратили хорошого друга, справжню і сильну людину, неперевершеного музикознавця, який понад усе любив музику і свою родину. Рідні втратили того, хто дарував тепло, любов і радість. Щиро співчуваємо дружині, рідним та друзям Ігоря,

– мовиться у повідомленні радіо "Львівська хвиля".

На сайті Львівської міськради повідомили, що мер міста Андрій Садовий також висловив співчуття рідним радіоведучого.

"Дуже сумно, коли відходять такі фахові люди. Щирі співчуття близьким та колективу пана Ігоря", – зазначив Садовий.

Час і місце прощання з Ігорем Мосесовим повідомлять пізніше.

Що відомо про Ігоря Мосесова

Ігор Мосесов народився 3 вересня 1952 року.

Він майже 30 років працював радіоведучим на радіо "Львівська хвиля".

Мосесов був автором програм "Jazz Pro" та "Музика з шухлядок і не тільки".

У радіоведучого залишилася дружина і донька.