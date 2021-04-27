У Львові помер відомий письменник та етнограф Микола Негрич. Фольклориста не стало на 76 році життя.

Негрич був членом Національної спілки письменників. У творчому доробку письменника – безліч поетичних збірок, збірок новел та гумористичної прози.

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Помер письменник Микола Негрич

На фейсбук-сторінці Національної спілки письменників України 27 квітня повідомили, що у Львові помер письменник, етнограф та фольклорист Микола Негрич. Його не стало на 76 році життя.

Причина смерті письменника поки невідома. Про точний час прощання з Негричем та чин похорону повідомлять згодом.

Коротка біографія Миколи Негрича