Помер відомий письменник та фольклорист Микола Негрич

У Львові помер відомий письменник та етнограф Микола Негрич. Фольклориста не стало на 76 році життя.
Негрич був членом Національної спілки письменників. У творчому доробку письменника – безліч поетичних збірок, збірок новел та гумористичної прози.
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Помер письменник Микола Негрич
На фейсбук-сторінці Національної спілки письменників України 27 квітня повідомили, що у Львові помер письменник, етнограф та фольклорист Микола Негрич. Його не стало на 76 році життя.
Причина смерті письменника поки невідома. Про точний час прощання з Негричем та чин похорону повідомлять згодом.
Коротка біографія Миколи Негрича
- Микола Негрич народився 14 травня 1945 у селі Нижній Березів Яблунівського району (нині Косівського району) Івано-Франківської області.
- Він був поетом, фольклористом, етнографом та прозаїком.
- У творчому доробку Негрича є багато поетичних збірок – "Буковий ліс", "Помаранчевий дощ", "Пізня осінь" та "Мамина криниця".
- Також він був автором збірок новел "Розповіді колишніх", "Сонце сходить з-за Няджина", художньо-документальної повісті "Убоге щастя", книги етнографічного спрямування "Скарби гуцульського говору" та збірки поетичного гумору "Миколині фіґлі".
- Негрич був упорядником сороміцьких гуцульських коломийок "Заспіваймо пустої!" та збірки "Співанки, посіяні горами".
- У 2014 році письменник став лауреат премії імені Павла Чубинського, а у 2015 році – членом Національної спілки письменників України.