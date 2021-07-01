Помер відомий український музикант, засновник гурту "Мері" Тарас Ших

У Львові 30 червня помер один із засновників відомого українського гурту "Мері" Тарас Ших. Музиканта не стало на 41 році життя.

Тарас Ших також був головним організатором святкування 750-річчя Львова. Про смерть артиста повідомили його друзі у фейсбуці.

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Помер відомий український музикант Тарас Ших

Музиканту 10 березня виповнився лише 41 рік.Друзі артиста глибоко схвильовані його смертю. Вони заполонили фейсбук-сторінку Шиха дописами, у яких висловлюють глибокі співчуття та нерозуміння, чому це сталось.

Новина про Твою смерть здається безглуздою помилкою! Неможливо передати словами весь біль і печаль від засвоєння, що тобі більше нема. Ти завжди будеш займати особливе місце в моєму серці. Сподіваюсь Твоя світла душа знайшла спокій,

– написала Ельжбета Суховецька.

Причину смерті артиста поки не повідомили. Також наразі невідомо, коли відбудеться прощання та чин похорону.

"Ти був добрим другом, чуйним, розуміючим, ти завжди знав як підтримати, завжди знав, що порадити, дуже тебе бракуватиме. Не можу в це повірити", – додала Наталія Скравронська.

Коротка біографія Тараса Шиха

Тарас Ших був засновником та директором маркетингової агенції повного циклу ТзОВ "Меріленд-Т".

Також він був співвласником франчайзі ресторанів "Піца Челєнтано".

Ших організовував святкування 750-річчя Львова, шоу Герта Гофа у Львівській опері та виступу Горана Бреговіча.

Окрім цього, він був генеральним партнером компанії Nemiroff щодо популяризації торгової марки та артдиректор клубу Пікассо.

У 1996 році музикант разом з приятелем Віктором Винником заснував у Трускавці гурт "Мері".

Він був гітаристом та продюсером. У 2010 році Ших пішов з гурту.

У творчому доробку "Мері" є 2 студійні альбоми – "Мерідіани" (2007) і "Війни в прямому ефірі" (2010).

З 2006 музиканти зняли 9 кліпів, зокрема на пісні "Ромео", "Бандити", "Мерідіани", "Kiss на біс", "Не Віталік" та інші.

Дивіть кліп гурту "Мері" на пісню "Мерідіани":