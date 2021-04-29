У Стрию водій вантажівки MAN 28 квітня збив пішохідку. 36-річна жінка отримала травми, які були несумісні з життям. Вона померла у лікарні.

Аварія трапилась близько 15:00 на вулиці Січових Стрільців. Наразі правоохоронці проводять розслідування. До теми Знепритомнів і вилетів з дороги: у Києві некерований ВАЗ врізався у Volkswagen Жінка померла у лікарні Близько 15.00 на вулиці Січових Стрільців у Стрию водій вантажівки MAN, 35-річний житель району, збив місцеву жительку.

36-річна пішохідка отримала важкі травми.

Медики відвезли її до лікарні.

Попри зусилля лікарів врятувати жінці життя, вона померла у медзакладі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП. Зверніть увагу! У Дніпрі 27 квітня на набережній Перемоги 64-річний чоловік потрапив під колеса автомобіля. Потім пішохода збив тролейбус. Постраждалий потрапив до лікарні. Наразі невідомо, у якому стані перебуває чоловік.