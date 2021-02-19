На Львівщині судитимуть 62-річного анестезіолога-реаніматолога, через недбалість якого померла породілля. Медик не надав необхідної допомоги жінці, яка перебувала у важкому стані.

Правоохоронці повідомили медику про підозру. Обвинувальний акт скерували до суду.

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Як померла породілля

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, вночі 28 грудня 2018 року в Жидачівській міській лікарні після кесарського розтину померла 28-річна місцева жителька.

Смерть жінки настала внаслідок неналежного виконання професійних обов’язків лікарем анестезіологом-реаніматологом, який брав участь в операції.

Медик допустив недбалість при проведенні анестезії та штучної вентиляції легень пацієнтки.

За інформацією ZAXID.NET, лікар недооцінив ризики важкої інтубації у вагітної та не залучив до операції лікаря бронхолога та лікаря отоларинголога.

Медик не очистив шлунок жінки від їжі, тому після підключення до апарату ШВЛ вона почала блювати.

Чоловік двічі невдало ввів трубку в трахею пацієнтки й розірвав їй гортань.

Також медик не забезпечив необхідного післяопераційного догляду пацієнтці, яка перебувала у комі.

Лікар вчасно не перевів її до реанімації, а за кілька годин вона померла.

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Що загрожує медику

Правоохоронці 27 січня 2021 року повідомили лікарю про підозру в "неналежному виконанні професійних обов'язків медичним працівником". Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади терміном до 5 років, до 2 років виправних робіт або обмеженням волі чи позбавленням волі на 2 роки.

Досудове розслідування завершене. Правоохоронці 18 лютого скерували обвинувальний акт на розгляд суду, який і обере лікареві покарання.

Зверніть увагу! Галицький районний суд Львова 4 лютого відсторонив лікаря анестезіолога-реаніматолога Жидачівської міської лікарні від посади до 5 березня 2021 року.