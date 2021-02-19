Породілля померла після кесарського розтину: на Львівщині судитимуть лікаря анестезіолога
На Львівщині судитимуть 62-річного анестезіолога-реаніматолога, через недбалість якого померла породілля. Медик не надав необхідної допомоги жінці, яка перебувала у важкому стані.
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці повідомили медику про підозру. Обвинувальний акт скерували до суду.
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Як померла породілля
- Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, вночі 28 грудня 2018 року в Жидачівській міській лікарні після кесарського розтину померла 28-річна місцева жителька.
- Смерть жінки настала внаслідок неналежного виконання професійних обов’язків лікарем анестезіологом-реаніматологом, який брав участь в операції.
- Медик допустив недбалість при проведенні анестезії та штучної вентиляції легень пацієнтки.
- За інформацією ZAXID.NET, лікар недооцінив ризики важкої інтубації у вагітної та не залучив до операції лікаря бронхолога та лікаря отоларинголога.
- Медик не очистив шлунок жінки від їжі, тому після підключення до апарату ШВЛ вона почала блювати.
- Чоловік двічі невдало ввів трубку в трахею пацієнтки й розірвав їй гортань.
- Також медик не забезпечив необхідного післяопераційного догляду пацієнтці, яка перебувала у комі.
- Лікар вчасно не перевів її до реанімації, а за кілька годин вона померла.
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Що загрожує медику
Правоохоронці 27 січня 2021 року повідомили лікарю про підозру в "неналежному виконанні професійних обов'язків медичним працівником". Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади терміном до 5 років, до 2 років виправних робіт або обмеженням волі чи позбавленням волі на 2 роки.
Досудове розслідування завершене. Правоохоронці 18 лютого скерували обвинувальний акт на розгляд суду, який і обере лікареві покарання.
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