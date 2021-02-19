Породілля померла після кесарського розтину: на Львівщині судитимуть лікаря анестезіолога

19 лютого 2021 , 11:28
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Львівщини

На Львівщині судитимуть 62-річного анестезіолога-реаніматолога, через недбалість якого померла породілля. Медик не надав необхідної допомоги жінці, яка перебувала у важкому стані.

Правоохоронці повідомили медику про підозру. Обвинувальний акт скерували до суду.

Читайте також Побив жінку до смерті та пішов спати: у Львові затримали ймовірного вбивцю

Як померла породілля

  • Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, вночі 28 грудня 2018 року в Жидачівській міській лікарні після кесарського розтину померла 28-річна місцева жителька.
  • Смерть жінки настала внаслідок неналежного виконання професійних обов’язків лікарем анестезіологом-реаніматологом, який брав участь в операції.
  • Медик допустив недбалість при проведенні анестезії та штучної вентиляції легень пацієнтки.
  • За інформацією ZAXID.NET, лікар недооцінив ризики важкої інтубації у вагітної та не залучив до операції лікаря бронхолога та лікаря отоларинголога.
  • Медик не очистив шлунок жінки від їжі, тому після підключення до апарату ШВЛ вона почала блювати.
  • Чоловік двічі невдало ввів трубку в трахею пацієнтки й розірвав їй гортань.
  • Також медик не забезпечив необхідного післяопераційного догляду пацієнтці, яка перебувала у комі.
  • Лікар вчасно не перевів її до реанімації, а за кілька годин вона померла.

Цікаво У Львові СБУ затримала на хабарі чиновницю Держпродспоживслужби: фото

Що загрожує медику

Правоохоронці 27 січня 2021 року повідомили лікарю про підозру в "неналежному виконанні професійних обов'язків медичним працівником". Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади терміном до 5 років, до 2 років виправних робіт або обмеженням волі чи позбавленням волі на 2 роки.

Досудове розслідування завершене. Правоохоронці 18 лютого скерували обвинувальний акт на розгляд суду, який і обере лікареві покарання.

Зверніть увагу! Галицький районний суд Львова 4 лютого відсторонив лікаря анестезіолога-реаніматолога Жидачівської міської лікарні від посади до 5 березня 2021 року.