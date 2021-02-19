Породілля померла після кесарського розтину: на Львівщині судитимуть лікаря анестезіолога

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині судитимуть 62-річного анестезіолога-реаніматолога, через недбалість якого померла породілля. Медик не надав необхідної допомоги жінці, яка перебувала у важкому стані.
Правоохоронці повідомили медику про підозру. Обвинувальний акт скерували до суду.
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Правоохоронці 27 січня 2021 року повідомили лікарю про підозру в "неналежному виконанні професійних обов'язків медичним працівником". Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади терміном до 5 років, до 2 років виправних робіт або обмеженням волі чи позбавленням волі на 2 роки.
Досудове розслідування завершене. Правоохоронці 18 лютого скерували обвинувальний акт на розгляд суду, який і обере лікареві покарання.Зверніть увагу! Галицький районний суд Львова 4 лютого відсторонив лікаря анестезіолога-реаніматолога Жидачівської міської лікарні від посади до 5 березня 2021 року.