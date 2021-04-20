Померла відома львівська театрознавиця Галина Канарська

У Львові померла відома театрознавиця, драматургиня Галина Канарська. Вона працювала у Львівському театрі "Воскресіння" з початку його заснування та була авторкою багатьох статей у львівських й київських медіа.
Канарська померла на 64 році життя. Вона була надзвичайно вагомою постаттю у театральному житті Львова й усієї України.
Читайте також Померла відома лікарка-ендокринолог Любов Гоцко-Ней
У Львові померла Галина Канарська
Про смерть Канарської повідомили на фейсбук-сторінці Львівського академічного духовного театру "Воскресіння".
Знову сумна звістка. Галина Канарська – близька подруга Львівського академічного театру "Воскресіння". Саме вона була в команді однодумців разом з Ярославом Федоришиним на початках заснування театру і була одним з перших працівників театру,
– мовиться у повідомленні.
Прощання з театрознавицею відбудеться 20 квітня о 14:00 в храмі Святого Климента Папи, що на вулиці Генерала Чупринки, 70. Похорон почнеться у 21 квітня о 12:00.
Коротко про Галину Канарську
- Канарська народилася 6 травня 1956 року.
- Її батька, священника УГКЦ Павла Брицького, та матір Богдану Брицьку репресували.
- Пізніше матір з 6-місячною донькою змогли повернутися із заслання у Казахстані, проте їй заборонили жити з родиною до 1966 року.
- Канарська згадувала, що у 1966 році з її мами зняли звинувачення "ворог народу" через відсутність доказів.
- До того матері театрознавиці довелося пережити 10 років сталінських таборів, стати учасницею Кенгірського повстання і поневірятися без права проживання з родиною.
- Через це Канарська важко здобувала вищу освіту та шукала своє місце у професії.
- Попри перешкоди театрознавиця стала надзвичайно вагомою постаттю у театральному житті України.
- Вона з початку заснування працювала у Львівському театрі "Воскресіння" та багато дописувала у львівських і київських медіа.
- Канарська була багаторічною головною редакторкою часопису "Театральна бесіда" й авторкою сотень рецензій.
- Колеги згадують, що Канарська була надзвичайно уважною до усіх театральних новин міста – жодна прем'єра, фестиваль чи інша подія у театрах Львова не пройшли повз її увагу.