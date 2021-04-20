Померла відома львівська театрознавиця Галина Канарська

У Львові померла відома театрознавиця, драматургиня Галина Канарська. Вона працювала у Львівському театрі "Воскресіння" з початку його заснування та була авторкою багатьох статей у львівських й київських медіа.

Канарська померла на 64 році життя. Вона була надзвичайно вагомою постаттю у театральному житті Львова й усієї України.

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У Львові померла Галина Канарська

Про смерть Канарської повідомили на фейсбук-сторінці Львівського академічного духовного театру "Воскресіння".

Знову сумна звістка. Галина Канарська – близька подруга Львівського академічного театру "Воскресіння". Саме вона була в команді однодумців разом з Ярославом Федоришиним на початках заснування театру і була одним з перших працівників театру,

– мовиться у повідомленні.

Прощання з театрознавицею відбудеться 20 квітня о 14:00 в храмі Святого Климента Папи, що на вулиці Генерала Чупринки, 70. Похорон почнеться у 21 квітня о 12:00.

Коротко про Галину Канарську