Померла відома львівська театрознавиця Галина Канарська

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Джерело:

Львівський академічний духовний театр "Воскресіння"

У Львові померла відома театрознавиця, драматургиня Галина Канарська. Вона працювала у Львівському театрі "Воскресіння" з початку його заснування та була авторкою багатьох статей у львівських й київських медіа.

Канарська померла на 64 році життя. Вона була надзвичайно вагомою постаттю у театральному житті Львова й усієї України.

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У Львові померла Галина Канарська

Про смерть Канарської повідомили на фейсбук-сторінці Львівського академічного духовного театру "Воскресіння".

Знову сумна звістка. Галина Канарська – близька подруга Львівського академічного театру "Воскресіння". Саме вона була в команді однодумців разом з Ярославом Федоришиним на початках заснування театру і була одним з перших працівників театру,
– мовиться у повідомленні.

Прощання з театрознавицею відбудеться 20 квітня о 14:00 в храмі Святого Климента Папи, що на вулиці Генерала Чупринки, 70. Похорон почнеться у 21 квітня о 12:00.

Коротко про Галину Канарську

  • Канарська народилася 6 травня 1956 року.
  • Її батька, священника УГКЦ Павла Брицького, та матір Богдану Брицьку репресували.
  • Пізніше матір з 6-місячною донькою змогли повернутися із заслання у Казахстані, проте їй заборонили жити з родиною до 1966 року.
  • Канарська згадувала, що у 1966 році з її мами зняли звинувачення "ворог народу" через відсутність доказів.
  • До того матері театрознавиці довелося пережити 10 років сталінських таборів, стати учасницею Кенгірського повстання і поневірятися без права проживання з родиною.
  • Через це Канарська важко здобувала вищу освіту та шукала своє місце у професії.
  • Попри перешкоди театрознавиця стала надзвичайно вагомою постаттю у театральному житті України.
  • Вона з початку заснування працювала у Львівському театрі "Воскресіння" та багато дописувала у львівських і київських медіа.
  • Канарська була багаторічною головною редакторкою часопису "Театральна бесіда" й авторкою сотень рецензій.
  • Колеги згадують, що Канарська була надзвичайно уважною до усіх театральних новин міста – жодна прем'єра, фестиваль чи інша подія у театрах Львова не пройшли повз її увагу.

 