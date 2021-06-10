Софія Палюх займалась волонтерством на Сході. Вона тривалий час боролась з меланомою.

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Померла дослідниця автентичної пісні Софія Палюх

Голова Львівського обласного осередку Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк розповів, що 9 червня померла відома співачка і дослідниця автентичної пісні Софія Палюх.

Відійшла у засвіти Софійка, наша сестричка Студентського Братства. Бракує слів. Спочивай з Богом,

– розповів Салюк.

У вересні 2020 року у неї діагностували агресивну меланому. Софії Палюх зробили 2 операції, після яких вона досить складно одужувала. Кілька тижнів тому у Львові оголосили збір на дорогу хімієтерапію для співачки.

Коротко про Софію Палюх