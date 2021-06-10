Софія Палюх займалась волонтерством на Сході. Вона тривалий час боролась з меланомою.

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Померла дослідниця автентичної пісні Софія Палюх

Голова Львівського обласного осередку Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк розповів, що 9 червня померла відома співачка і дослідниця автентичної пісні Софія Палюх.

Відійшла у засвіти Софійка, наша сестричка Студентського Братства. Бракує слів. Спочивай з Богом,
– розповів Салюк.

У вересні 2020 року у неї діагностували агресивну меланому. Софії Палюх зробили 2 операції, після яких вона досить складно одужувала. Кілька тижнів тому у Львові оголосили збір на дорогу хімієтерапію для співачки.

Коротко про Софію Палюх

  • Софія Палюх була досить відомою у мистецьких колах як в Україні, так і за кордоном.
  • Вона брала участь в багатьох проєктах Майстерні Пісні.
  • Співачка багато років поспіль вивчала та відтворювала українську традиційну світську та церковну музику.
  • Вона мала надзвичайно цікавий тембр голосу. Це дозволяло дослідниці напрочуд переконливо відтворювати автентичну манеру співу.
  • Софія Палюх була активною учасницею спільноти Дриґ.
  • Також вона волонтерила та їздила у зону розмежування на Сході.

 