Від раку померла відома співачка, дослідниця автентичної пісні Софія Палюх. Її не стало 9 червня.
Софія Палюх займалась волонтерством на Сході. Вона тривалий час боролась з меланомою.
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Померла дослідниця автентичної пісні Софія Палюх
Голова Львівського обласного осередку Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк розповів, що 9 червня померла відома співачка і дослідниця автентичної пісні Софія Палюх.
Відійшла у засвіти Софійка, наша сестричка Студентського Братства. Бракує слів. Спочивай з Богом,
– розповів Салюк.
У вересні 2020 року у неї діагностували агресивну меланому. Софії Палюх зробили 2 операції, після яких вона досить складно одужувала. Кілька тижнів тому у Львові оголосили збір на дорогу хімієтерапію для співачки.
Коротко про Софію Палюх
- Софія Палюх була досить відомою у мистецьких колах як в Україні, так і за кордоном.
- Вона брала участь в багатьох проєктах Майстерні Пісні.
- Співачка багато років поспіль вивчала та відтворювала українську традиційну світську та церковну музику.
- Вона мала надзвичайно цікавий тембр голосу. Це дозволяло дослідниці напрочуд переконливо відтворювати автентичну манеру співу.
- Софія Палюх була активною учасницею спільноти Дриґ.
- Також вона волонтерила та їздила у зону розмежування на Сході.