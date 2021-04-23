Львівські правоохоронці 22 квітня затримали п'яного водія Porsche Cayenne. Чоловік, втікаючи від патрульних, розбив 3 автівки, а потім – помочився на авто превентивної поліції.

Чоловік розбив 3 автівки, втікаючи від поліції. На водія склали 7 протоколів. Цікаво Їхав за пивом: у Львові п'яний водій Mercedes перекинув своє авто – відео П'яний водій Porsche втікав від патрульних За інформацією "Варта 1" у Львові 22 квітня побились троє чоловіків.

Внаслідок цього двоє поліцейських потрапили до лікарні.

Один з учасників бійки, 40-річний водій Porsche Cayenne, намагаючись втекти від патрульних центром міста, зіштовхнувся з 3 авто.

Коли він заїхав на вулицю Стрийську, то зіткнувся з автівкою превентивної поліції Skoda Rapid, пошкодивши її передню частину.

За інформацією "Варта 1", після цього він помочився на поліцейське авто.

У чоловіка була розбити голова й він поводився агресивно.

Водія відвезли у лікарню Дивіться відео, як патрульні затримали водія Porsche Cayenne: Зауважте Біля Львова п'яний скутерист впав просто під час руху: патрульні доволокли його додому – відео Правоохоронці затримали водія У патрульній поліції розповіли, що близько 19:15 на вулиці Вітовського поліцейські помітили Porshe Cayenne, який на вулицях Саксаганського та Князя Романа вчинив ДТП без потерпілих та втік.

На вимогу поліції водій не відреагував й продовжив рух.

На вулиці Стрийській близько 20:00 поліцейським вдалось затримати чоловіка.

За кермом Porshe Cayenne перебував 40-річний львів'янин.

Патрульні помітили, що чоловік був п'яним.

Проте водій відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння на місці, тож його відвезли до медзакладу.

За інформацією ZAXID.NET, автівкою керував Євгеній Маковський – директор фірми "Акваполімер Інжиніринг". Компанія займається проєктуванням, комплектацією та монтажем очисних споруд. Дивіться фото затримання водія / Фото "Варта 1" До теми На Позняках у Києві водій Land Rover спровокував масштабну ДТП та намагався втекти – відео На чоловіка склали 7 протоколів Патрульні склали на водія 7 адмінпротоколів: 3 за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів";

2 за "залишення місця ДТП";

за "невиконання вимог про зупинку";

за "керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння". Цікаво! За керування автівкою у стані сп'яніння водієві може загрожувати 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік. Дивіться фото з місця інциденту / Фото Патрульної поліції Львівщини