У Львові п'яний водій Porsche Cayenne розбив 3 автівки й помочився на поліцейське авто: відео

Львівські правоохоронці 22 квітня затримали п'яного водія Porsche Cayenne. Чоловік, втікаючи від патрульних, розбив 3 автівки, а потім – помочився на авто превентивної поліції.
Чоловік розбив 3 автівки, втікаючи від поліції. На водія склали 7 протоколів.
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П'яний водій Porsche втікав від патрульних
- За інформацією ЗМІ, у Львові 22 квітня побились троє чоловіків.
- Внаслідок цього двоє поліцейських потрапили до лікарні.
- Один з учасників бійки, 40-річний водій Porsche Cayenne, намагаючись втекти від патрульних центром міста, зіштовхнувся з 3 авто.
- Коли він заїхав на вулицю Стрийську, то зіткнувся з автівкою превентивної поліції Skoda Rapid, пошкодивши її передню частину.
- За інформацією "Варта 1", після цього він помочився на поліцейське авто.
- У чоловіка була розбита голова й він поводився агресивно.
- Водія відвезли у лікарню
Дивіться відео, як патрульні затримали водія Porsche Cayenne:
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Правоохоронці затримали водія
- У патрульній поліції розповіли, що близько 19:15 на вулиці Вітовського поліцейські помітили Porshe Cayenne, який на вулицях Саксаганського та Князя Романа вчинив ДТП без потерпілих та втік.
- На вимогу поліції водій не відреагував й продовжив рух.
- На вулиці Стрийській близько 20:00 поліцейським вдалось затримати чоловіка.
- За кермом Porshe Cayenne перебував 40-річний львів'янин.
- Патрульні помітили, що чоловік був п'яним.
- Проте водій відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння на місці, тож його відвезли до медзакладу.
- За інформацією ZAXID.NET, автівкою керував Євгеній Маковський – директор фірми "Акваполімер Інжиніринг". Компанія займається проєктуванням, комплектацією та монтажем очисних споруд.
Дивіться фото затримання водія / Фото "Варта 1"
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На чоловіка склали 7 протоколів
Патрульні склали на водія 7 адмінпротоколів:
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- 3 за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів";
- 2 за "залишення місця ДТП";
- за "невиконання вимог про зупинку";
- за "керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння".
За керування автівкою у стані сп'яніння водієві може загрожувати 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.
Дивіться фото з місця інциденту / Фото Патрульної поліції Львівщини