У Львові п'яний водій Porsche Cayenne розбив 3 автівки й помочився на поліцейське авто: відео

Читать новость на русском

Джерело:

ZAXID.NET

Львівські правоохоронці 22 квітня затримали п'яного водія Porsche Cayenne. Чоловік, втікаючи від патрульних, розбив 3 автівки, а потім – помочився на авто превентивної поліції.

Чоловік розбив 3 автівки, втікаючи від поліції. На водія склали 7 протоколів.

Цікаво Їхав за пивом: у Львові п'яний водій Mercedes перекинув своє авто – відео

П'яний водій Porsche втікав від патрульних

  • За інформацією ЗМІ, у Львові 22 квітня побились троє чоловіків.
  • Внаслідок цього двоє поліцейських потрапили до лікарні.
  • Один з учасників бійки, 40-річний водій Porsche Cayenne, намагаючись втекти від патрульних центром міста, зіштовхнувся з 3 авто.
  • Коли він заїхав на вулицю Стрийську, то зіткнувся з автівкою превентивної поліції Skoda Rapid, пошкодивши її передню частину.
  • За інформацією "Варта 1", після цього він помочився на поліцейське авто.
  • У чоловіка була розбита голова й він поводився агресивно.
  • Водія відвезли у лікарню

Дивіться відео, як патрульні затримали водія Porsche Cayenne:

Зауважте Біля Львова п'яний скутерист впав просто під час руху: патрульні доволокли його додому – відео

Правоохоронці затримали водія

  • У патрульній поліції розповіли, що близько 19:15 на вулиці Вітовського поліцейські помітили Porshe Cayenne, який на вулицях Саксаганського та Князя Романа вчинив ДТП без потерпілих та втік.
  • На вимогу поліції водій не відреагував й продовжив рух.
  • На вулиці Стрийській близько 20:00 поліцейським вдалось затримати чоловіка.
  • За кермом Porshe Cayenne перебував 40-річний львів'янин.
  • Патрульні помітили, що чоловік був п'яним.
  • Проте водій відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння на місці, тож його відвезли до медзакладу.
  • За інформацією ZAXID.NET, автівкою керував Євгеній Маковський – директор фірми "Акваполімер Інжиніринг". Компанія займається проєктуванням, комплектацією та монтажем очисних споруд.

Дивіться фото затримання водія / Фото "Варта 1"

До теми На Позняках у Києві водій Land Rover спровокував масштабну ДТП та намагався втекти – відео

На чоловіка склали 7 протоколів

Патрульні склали на водія 7 адмінпротоколів:

  • 3 за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів";
  • 2 за "залишення місця ДТП";
  • за "невиконання вимог про зупинку";
  • за "керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння".
Цікаво! За керування автівкою у стані сп'яніння водієві може загрожувати 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Дивіться фото з місця інциденту / Фото Патрульної поліції Львівщини

 