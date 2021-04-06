Понад 1000 нових хворих за добу: невтішна статистика COVID-19 на Львівщині

Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 111,1 тисячі жителів Львівщини. 5 квітня лабораторії провели 2336 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 1105 людей.
Станом на 6 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 1101 хворий. У 1042 пацієнтів підтвердили коронавірус.
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Загалом на Львівщині захворіли понад 111 тисяч людей. На жаль, 2741 пацієнт помер від ускладнень хвороби. Проте понад 82,12 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 54,62 тисячі людей. 40,49 тисячі хворих вже одужали, а 1308 – померли.
Лабораторні центри 5 квітня провели 2336 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 1105 жителів Львівщини, серед яких 755 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 111 тисяч людей / Фото ЛМР
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У стаціонарах львівських медзакладів перебуває 1101 пацієнт з пневмоніями. У 1042 хворих є коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 35 – підключені до апаратів ШВЛ. 5 квітня у львівські лікарні потрапили 102 людей, а виписали 105 пацієнтів.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу