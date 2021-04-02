Понад 1500 нових хворих за добу: актуальна статистика COVID-19 у Львові та області
З початку пандемії коронавірус виявили у 106,47 тисячі жителів Львівщини. 1 квітня лабораторії провели 4384 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 1668 людей.
Джерело:Львівська міськрада
Станом на 2 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 1 061 хворий. У 994 пацієнтів підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у понад 1500 людей
Загалом на Львівщині захворіли 106,47 тисячі людей. На жаль, 2672 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 80,14 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 51,98 тисячі людей. 39,52 тисячі хворих вже одужали, а 1268 – померли.
Лабораторні центри 1 квітня провели 4384 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1668 жителів Львівщини, серед яких 734 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 106 тисячі людей / Фото ЛМР
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У лікарнях перебувають понад 1000 хворих
У стаціонарах медзакладів Львова перебуває 1 061 пацієнт з пневмоніями. У 994 хворих є коронавірус, 67 – перебувають у реанімації, а 34 – підключені до апаратів ШВЛ. 1 квітня у львівські лікарні потрапили 111 людей, а виписали 75 пацієнтів.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 262 пацієнти;
- у 1 міській клінічній лікарні – 153 пацієнти;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 509 пацієнтів;
- у 5 міській клінічній лікарні – 94 пацієнти;
- у 4 міській лікарні – 2 пацієнти;
- у пологовому – 41 пацієнтка.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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