Понад 1500 нових хворих за добу: актуальна статистика COVID-19 у Львові та області

З початку пандемії коронавірус виявили у 106,47 тисячі жителів Львівщини. 1 квітня лабораторії провели 4384 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 1668 людей.

Станом на 2 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 1 061 хворий. У 994 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 1500 людей

Загалом на Львівщині захворіли 106,47 тисячі людей. На жаль, 2672 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 80,14 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 51,98 тисячі людей. 39,52 тисячі хворих вже одужали, а 1268 – померли.

Лабораторні центри 1 квітня провели 4384 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1668 жителів Львівщини, серед яких 734 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 106 тисячі людей / Фото ЛМР

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У лікарнях перебувають понад 1000 хворих

У стаціонарах медзакладів Львова перебуває 1 061 пацієнт з пневмоніями. У 994 хворих є коронавірус, 67 – перебувають у реанімації, а 34 – підключені до апаратів ШВЛ. 1 квітня у львівські лікарні потрапили 111 людей, а виписали 75 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 262 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 153 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 509 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 94 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 2 пацієнти;

у пологовому – 41 пацієнтка.

Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні . В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу