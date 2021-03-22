Понад 340 медиків зголосились допомогти Львову у боротьбі з коронавірусом

У Львові збільшується кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тож лікарні міста потребують не тільки збільшення резерву ліжкомісць, а й більшої кількості медиків. Протягом кількох днів понад 340 медпрацівників зголосились допомогти львів'янам у боротьбі з коронавірусом.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що станом на 20 березня на Львівщині госпіталізували 338 пацієнтів з коронавірусом. Тому у Львові збільшують резерв ліжкомісць та медиків.

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Понад 340 медиків зголосились допомогти у боротьбі з COVID-19

У Львові та області невпинно зростає кількість хворих на коронавірус. За словами Садового, якщо така динаміка продовжуватиметься, то місту потрібно мати запас лікарів. Тому міська влада звернулась до всіх, хто хоче долучитись до боротьби з коронавірусом.

Станом на сьогодні 300 медиків зареєструвалось онлайн, ще 43 зателефонували на Гарячу лінію міста. Це і лікарі, які мають відповідну освіту, але працюють в іншій сфері, і люди з нашої та інших областей,

– розповів міський голова.

Мер додав, що зараз відділи кадрів львівських профільних лікарень, які лікують хворих на коронавірус, починають проводити з медиками співбесіди та обговорювати з ними умови праці.

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У поліклініках створюють тимчасові госпіталі

Зважаючи на динаміку захворюваності на коронавірус, у місті вирішили збільшити кількість ліжок у лікарнях. Зокрема додаткові госпіталі облаштовуватимуть у міських поліклініках.

"Щодо сімейних лікарів, які звільнили приміщення для додаткових госпіталів, то ми маємо до них велику повагу, адже вони перші, до кого звертаються хворі, але треба розуміти, що коли така велика динаміка захворюваності, то нам банально потрібні місця для госпіталізації. Для цього нам необхідні приміщення наших поліклінік", – зазначив Садовий.

Мер розповів, що у приміщенні на вулиці Мазепи вже проводять відповідні ремонтні роботи. Там планують розмістити близько 350 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Також місто домовилось з власником приватного приміщення, що розташоване поруч з цією поліклінікою. Там планують облаштувати сучасну амбулаторію сімейної медицини.

Тобто сімейні лікарі отримають значно кращі умови для праці, ніж мали. Коли пандемія коронавірусу закінчиться, ми фактично будемо мати приміщення подвійного підпорядкування,

– зазначив міський голова.

За словами Садового, поки невідомо, яка ситуація з коронавірусом буде у Львові у майбутньому. Проте місто буде мати великий резерв ліжок, обладнаних киснем.