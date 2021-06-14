Причина відключення води – планові роботи по встановленню запірно-регулюючої арматури на магістральному водопроводі "Карачинів – Львів". Упродовж дня працюватимуть водовози. Водопостачання планують відновити до 24:00.

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Де у Львові не буде води з 10:00 до 24:00

  • Батуринська – всі будинки;
  • Варшавська – всі будинки;
  • Винниця – всі будинки;
  • Заозерна – всі будинки;
  • Левандівська – всі будинки;
  • Липи – всі будинки;
  • Масарика – всі будинки;
  • Молодіжна – всі будинки;
  • Під Голоском – всі будинки;
  • Повітряна – всі будинки;
  • Роксоляни – всі будинки;
  • Сосюри – всі будинки;
  • Тунельна – всі будинки;
  • Турянського – всі будинки;
  • Холмська – всі будинки;
  • Шевченка – всі будинки;
  • Широка – всі будинки;
  • Яблунева – всі будинки;
  • Ангарна – всі будинки;
  • Вигода – всі будинки;
  • Доробок – всі будинки;
  • Заболотівська – всі будинки;
  • Каганця – всі будинки;
  • Калнишевського – всі будинки;
  • Кондратюка – всі будинки;
  • Кознярівка – всі будинки;
  • Мацієвича – всі будинки;
  • Мирна – всі будинки;
  • Моторна – всі будинки;
  • Мундяк – всі будинки;
  • На Чвертях – всі будинки;
  • Нечая – всі будинки;
  • Низинна – всі будинки;

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  • Олесницького – всі будинки;
  • Орельська – всі будинки;
  • Повітряна – всі будинки;
  • Пропелерна – всі будинки;
  • Самарська – всі будинки;
  • Сірка – всі будинки;
  • Скромна – всі будинки;
  • Суботівська – всі будинки;
  • Сяйво – всі будинки;
  • Тісна – всі будинки;
  • Бандери – всі будинки;
  • Бортнянського – всі будинки;
  • Міхновських – всі будинки;
  • Вернигори – всі будинки;
  • Вовчка – всі будинки;
  • Юнаківа – всі будинки;
  • Голубовича – всі будинки;
  • Декарта – всі будинки;
  • Єрошенка – всі будинки;
  • Золота – всі будинки;
  • Квітки-Основ'яненка – всі будинки;
  • Комарова – всі будинки;
  • Левандівська – всі будинки;
  • Матейка – всі будинки;
  • Морозенка – всі будинки;
  • Одеська – всі будинки;
  • Озаркевича – всі будинки;
  • Перова – всі будинки;
  • Пстрака – всі будинки;
  • Сорохтея – всі будинки;
  • Степанівни – всі будинки;
  • Стороженка – всі будинки;
  • Хотинська – всі будинки;
  • Шараневича – всі будинки;
  • Шевченка – всі будинки;
  • Мудрого – всі будинки;
  • Ясна – всі будинки;
  • Городоцька – парна сторона – будинки №44 – 150, непарна сторона – будинки №85 – 149.

З 11:00 за двома адресами працюватимуть водовози:

  • вулиця Шевченка будинок №320;
  • перехрестя вулиць Повітряної – Роксоляни.

Відповідно до звернень львів'ян, які надходитимуть на гарячу лінію, дислокація водовозів може змінитись.

Після завершення ремонтних робіт фахівці "Львівводоканалу" проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.