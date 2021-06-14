Причина відключення води – планові роботи по встановленню запірно-регулюючої арматури на магістральному водопроводі "Карачинів – Львів". Упродовж дня працюватимуть водовози. Водопостачання планують відновити до 24:00.
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Де у Львові не буде води з 10:00 до 24:00
- Батуринська – всі будинки;
- Варшавська – всі будинки;
- Винниця – всі будинки;
- Заозерна – всі будинки;
- Левандівська – всі будинки;
- Липи – всі будинки;
- Масарика – всі будинки;
- Молодіжна – всі будинки;
- Під Голоском – всі будинки;
- Повітряна – всі будинки;
- Роксоляни – всі будинки;
- Сосюри – всі будинки;
- Тунельна – всі будинки;
- Турянського – всі будинки;
- Холмська – всі будинки;
- Шевченка – всі будинки;
- Широка – всі будинки;
- Яблунева – всі будинки;
- Ангарна – всі будинки;
- Вигода – всі будинки;
- Доробок – всі будинки;
- Заболотівська – всі будинки;
- Каганця – всі будинки;
- Калнишевського – всі будинки;
- Кондратюка – всі будинки;
- Кознярівка – всі будинки;
- Мацієвича – всі будинки;
- Мирна – всі будинки;
- Моторна – всі будинки;
- Мундяк – всі будинки;
- На Чвертях – всі будинки;
- Нечая – всі будинки;
- Низинна – всі будинки;
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- Олесницького – всі будинки;
- Орельська – всі будинки;
- Повітряна – всі будинки;
- Пропелерна – всі будинки;
- Самарська – всі будинки;
- Сірка – всі будинки;
- Скромна – всі будинки;
- Суботівська – всі будинки;
- Сяйво – всі будинки;
- Тісна – всі будинки;
- Бандери – всі будинки;
- Бортнянського – всі будинки;
- Міхновських – всі будинки;
- Вернигори – всі будинки;
- Вовчка – всі будинки;
- Юнаківа – всі будинки;
- Голубовича – всі будинки;
- Декарта – всі будинки;
- Єрошенка – всі будинки;
- Золота – всі будинки;
- Квітки-Основ'яненка – всі будинки;
- Комарова – всі будинки;
- Левандівська – всі будинки;
- Матейка – всі будинки;
- Морозенка – всі будинки;
- Одеська – всі будинки;
- Озаркевича – всі будинки;
- Перова – всі будинки;
- Пстрака – всі будинки;
- Сорохтея – всі будинки;
- Степанівни – всі будинки;
- Стороженка – всі будинки;
- Хотинська – всі будинки;
- Шараневича – всі будинки;
- Шевченка – всі будинки;
- Мудрого – всі будинки;
- Ясна – всі будинки;
- Городоцька – парна сторона – будинки №44 – 150, непарна сторона – будинки №85 – 149.
З 11:00 за двома адресами працюватимуть водовози:
- вулиця Шевченка будинок №320;
- перехрестя вулиць Повітряної – Роксоляни.
Відповідно до звернень львів'ян, які надходитимуть на гарячу лінію, дислокація водовозів може змінитись.
Після завершення ремонтних робіт фахівці "Львівводоканалу" проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.