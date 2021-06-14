Понад 70 вулиць в 2 районах Львова 15 червня будуть без води: адреси

Фахівці "Львівводоканалу" 15 червня проводитимуть ремонтні роботи на магістральному водопроводі. Тож понад 70 вулиць у Залізничному та Шевченківському районах Львова будуть без води.

Причина відключення води – планові роботи по встановленню запірно-регулюючої арматури на магістральному водопроводі "Карачинів – Львів". Упродовж дня працюватимуть водовози. Водопостачання планують відновити до 24:00.

Цікаво Львів компенсує 15 мільйонів гривень за зрізані дерева: у місті розширюють кладовища

Де у Львові не буде води з 10:00 до 24:00

Батуринська – всі будинки;

Варшавська – всі будинки;

Винниця – всі будинки;

Заозерна – всі будинки;

Левандівська – всі будинки;

Липи – всі будинки;

Масарика – всі будинки;

Молодіжна – всі будинки;

Під Голоском – всі будинки;

Повітряна – всі будинки;

Роксоляни – всі будинки;

Сосюри – всі будинки;

Тунельна – всі будинки;

Турянського – всі будинки;

Холмська – всі будинки;

Шевченка – всі будинки;

Широка – всі будинки;

Яблунева – всі будинки;

Ангарна – всі будинки;

Вигода – всі будинки;

Доробок – всі будинки;

Заболотівська – всі будинки;

Каганця – всі будинки;

Калнишевського – всі будинки;

Кондратюка – всі будинки;

Кознярівка – всі будинки;

Мацієвича – всі будинки;

Мирна – всі будинки;

Моторна – всі будинки;

Мундяк – всі будинки;

На Чвертях – всі будинки;

Нечая – всі будинки;

Низинна – всі будинки;

Зауважте У Львові планують відкрити додаткові центри вакцинації: де вони можуть з'явитись

Олесницького – всі будинки;

Орельська – всі будинки;

Повітряна – всі будинки;

Пропелерна – всі будинки;

Самарська – всі будинки;

Сірка – всі будинки;

Скромна – всі будинки;

Суботівська – всі будинки;

Сяйво – всі будинки;

Тісна – всі будинки;

Бандери – всі будинки;

Бортнянського – всі будинки;

Міхновських – всі будинки;

Вернигори – всі будинки;

Вовчка – всі будинки;

Юнаківа – всі будинки;

Голубовича – всі будинки;

Декарта – всі будинки;

Єрошенка – всі будинки;

Золота – всі будинки;

Квітки-Основ'яненка – всі будинки;

Комарова – всі будинки;

Левандівська – всі будинки;

Матейка – всі будинки;

Морозенка – всі будинки;

Одеська – всі будинки;

Озаркевича – всі будинки;

Перова – всі будинки;

Пстрака – всі будинки;

Сорохтея – всі будинки;

Степанівни – всі будинки;

Стороженка – всі будинки;

Хотинська – всі будинки;

Шараневича – всі будинки;

Шевченка – всі будинки;

Мудрого – всі будинки;

Ясна – всі будинки;

Городоцька – парна сторона – будинки №44 – 150, непарна сторона – будинки №85 – 149.

З 11:00 за двома адресами працюватимуть водовози:

вулиця Шевченка будинок №320;

перехрестя вулиць Повітряної – Роксоляни.

Відповідно до звернень львів'ян, які надходитимуть на гарячу лінію, дислокація водовозів може змінитись.

Після завершення ремонтних робіт фахівці "Львівводоканалу" проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.