Попри зменшення кількості хворих на COVID-19, ситуація на Львівщині є напружена, – ЛОДА

На Львівщині дещо зменшилась кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Проте у ЛОДА зазначили, що це не свідчить про покращення епідемситуації в області.

Станом на 20 квітня у медзакладах області лікуються понад 3 тисячі пацієнтів з коронавірусом. 226 людей перебувають у реанімації, а 59 – підключені до апаратів ШВЛ.

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Ситуація з коронавірусом на Львівщині досі напружена

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис розповів, що ситуація з коронавірусом в області залишається напруженою. Попри зменшення кількості хворих на COVID-19, які потребують стаціонарного лікування, медзаклади Львівщини наразі заповнені на 62,1%.

Ситуація на Львівщині залишається напруженою. Навіть незважаючи на те, що протягом останніх днів у нас є тенденції до зменшення підтверджених випадків COVID, коефіцієнт виявлених випадків є достатньо високим,

– зазначив Чемерис.

За його словами, якщо проаналізувати кількість звернень у стаціонари протягом останнього тижня, то деякі позитивні зрушення є, адже кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів зменшилась. Проте, за словами посадовця, говорити про покращення епідемситуації в області наразі не доводиться.

"Вчорашня статистика, близько 240 госпіталізованих пацієнтів. Це, в основному, люди молодого віку, з важкими формами пневмонії, кисневозалежні і які потребують інтенсивного лікування з моменту потрапляння у стаціонар", – додав Чемерис.

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На Львівщині триває вакцинація від коронавірусу

Під час брифінгу у ЛОДА також зазначили, що станом на 20 квітня провакцинувались понад 36,75 тисячі жителів Львівщини. Область посідає 2 місце за темпами вакцинації в Україні.

Найбільше людей отримали дозу вакцини Covieshield – понад 36,28 тисячі. Препаратом Coronavac провакцинували 343 жителів області, а Pfizer – 126 людей.

Загалом на Львівщині працює 9 мобільних бригад, які роблять щеплення вакциною Covieshield. Своєю чергою, 3 бригади працюють з вакциною Coronavac, а 2 – з препаратом Pfizer. Наразі в області триває навчання додаткових бригад, тож їхня кількість буде зростати.

Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні . В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу