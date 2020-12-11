Студенти Інституту комп'ютерних наук НУ "Львівська політехніка" проходили контрольну роботу. Проте оцінювання було досить незвичне – під час роботи студентам показували порнографічні зображення.

Розробив програму тестування викладач НУ ЛП Дмитро Зербіно. За його словами, порнографічні зображення – "релаксуючі". Про це повідомило Hromadske.

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Студенти не зрозуміли інноваційної методики

Про дивну методику тестування розповіла випускниця Львівської політехніки Наталія Кіндратів. Вона також показала відео спілкування студентів з викладачем щодо порнозображень у контрольній роботі.

На відео чути, що студенти говорять, що їм ще не виповнилось 18 років. Проте Зербіно пояснює включення порнозображень в оцінювання тим, що від навчання людина повинна отримувати задоволення.

Є певна методика, яка була винайдена в Японії, що людина повинна навчатися із задоволенням і ефект задоволення повинен бути присутнім у всіх позитивних діях. Якщо ви любите військову дисципліну, є різні люди, які отримують задоволення від різних речей. Якщо ви отримуєте задоволення від чогось іншого, то повинні знайти, від чого саме, щоб ви могли підібрати картинки саме для вас,

– заявив Зербіно.

Викладач розповів, що сам він ці зображення не переглядав, але, якщо хтось не хоче на них дивитись, то він має право "закривати очі чи відвертатися від екрана"

Студенти самі можуть обрати, які зображення дивитись

Кіндратів розповіла, що порнозображення в контрольній цього викладача показують вже кілька років поспіль. Про дивну методику оцінювання відомо і студентам, і викладачам кафедри.

"Ця програма існує давно, і викладач не заперечує цього факту, каже, що це нова методика викладання. Я так розумію, що ніхто з цим нічого не робив", – заявила студентка.

Дівчина додала, що студенти які зняли відео розмови з викладачем бояться "заваленої" сесії. Тому вони не хочуть афішувати своїх імен.

Проте частина студентів НУ ЛП захищають викладача у соцмережах та кажуть, що він дуже хороший вчитель.

Такого хорошого викладача ще треба пошукати. До речі, кожен студент має право вибору, бачити картинки "порнографічного" характеру чи нейтрального, до прикладу, природи,

— написала одна зі студенток.

Зверніть увагу! За українським законодавством, заборонено виготовляти, збувати й розповсюджувати порнографічні зображення і відео. Мінімальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі терміном до 3 років.