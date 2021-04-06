Щороку екологи попереджають, що спалювання сухої трави забруднює довкілля й може призвести до трагічних наслідків. Надзвичайники Львівщини почали влаштовувати рейди, щоб знайти порушників та оштрафувати їх.

Часто люди не знають, що за спалювання сухої трави їм може загрожувати штраф. Сума покарання коливається від 3 до 6 тисяч гривень.

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Паліїв трави штрафують

Щоб запобігти виникненню пожеж, надзвичайники Львівщини влаштовують рейди на паліїв трави. До складу кожної мобільної групи входять правоохоронці, рятувальники, представники екоінспекції та місцева влада.

Зазвичай порушників знаходять швидко. Одного виявили в селі Журавники – чоловік підпалив сухе гілля на своєму подвір'ї. У сусідньому селі Верхня Білка мобільна група виявила місцевого жителя, який підпалив суху траву на своєму полі. Чоловік розповів, що таким чином готує свій город до засіювання.

Я перший раз від вас чую, що не можна палити траву. Якби я знав, то що я б палив? Мені того треба?

– розповів порушник.

Правоохоронці склали на усіх порушників адмінпротоколи та оштрафували. Сума покарання становить 3062 – 6120 гривень.

Паління трави може викликати рак легенів

Екологи наголошують, що спалювання сухої трави дуже забруднює довкілля.

"Може бути й таке, що у людини виникне рак легенів. Тобто з тої спаленої сухої рослинності. Можливо люди не знають, що там можуть проживати тварини, які під час горіння трави гинуть", – розповів інспектор держекоінспекції у Львівській області Роман Братуш.

Надзвичайники також попереджають людей про небезпеку спалювання сухостоїв. Суха трава спалахує дуже швидко, а згодом вогонь може перекинутись на будинки та ліси, що розташовані поруч.

"Характеризуються торф'яні пожежі тим, що їх складно ліквідовувати. Вони поширюються підземним шаром. І багато зусиль йде, аби їх ліквідувати. Також пожежі сухої трави можуть знищувати комунікації, які проходять на ділянці, яка горить", – зазначив речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

Зверніть увагу! З початку 2021 року на Львівщині вже виникло понад 400 пожеж. Полум'я знищило понад 80 гектарів землі.