Порушує стандарти спільноти: Facebook забанив одну з найбільших львівських груп

Адміністратори підтвердили інформацію про блокування "Людоньки порадьте". Причина бану – порушення стандартів спільноти.
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Facebook заблокував "Людоньки, порадьте"
- Через блокування спільнота "Людоньки, порадьте" наразі доступна лише для адміністраторів.
- Вони намагаються зняти бан, проте поки все безрезультатно.
- Щоб розблокувати групу, Facebook просить прибрати вміст, який порушує його стандарти.
- Зокрема, мовиться про певні дописи учасників, проте їх вкрай важко знайти та видалити.
- Точна причина блокування спільноти наразі невідома.
- Через велику кількість учасників контент було важко модерувати.
- У їхніх дописах можна зустріти хейтспіч, нецензурні висловлювання, релігійну нетерпимість тощо.
- Саме це могло спровокувати бан від Facebook.
"Людоньки порадьте" заблокували / Скриншот "Варта 1"
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Адміністратори створили резервну сторінку
Адміністратори "Людоньки порадьте" розповіли, що наразі Facebook проводить внутрішню перевірку спільноти на її відповідність стандартам. Вона триватиме приблизно 2 тижні. На цей час адміністратори створили резервну однойменну групу. Зараз вона налічує лише кількасот учасників. Своєю чергою, оригінальна спільнота "Людоньки, порадьте" до блокування мала понад 360 тисяч підписників.
У спільноті учасники просили про допомогу і шукали відповіді на найрізноманітніші питання – від купівлі трактора чи каченят до порад, яка ворожка найкраща. В мережі є ще декілька спільнот з такими ж або подібними назвами. Найбільша з них має 68 тисяч учасників.
В групі було понад 365 тисяч учасників / "Варта 1"