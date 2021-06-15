Порушує стандарти спільноти: Facebook забанив одну з найбільших львівських груп

Facebook 15 червня заблокував одну з найбільших львівських груп "Людоньки порадьте". Спільнота налічувала понад 365 тисяч учасників.

Адміністратори підтвердили інформацію про блокування "Людоньки порадьте". Причина бану – порушення стандартів спільноти.

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Facebook заблокував "Людоньки, порадьте"

Через блокування спільнота "Людоньки, порадьте" наразі доступна лише для адміністраторів.

Вони намагаються зняти бан, проте поки все безрезультатно.

Щоб розблокувати групу, Facebook просить прибрати вміст, який порушує його стандарти.

Зокрема, мовиться про певні дописи учасників, проте їх вкрай важко знайти та видалити.

Точна причина блокування спільноти наразі невідома.

Через велику кількість учасників контент було важко модерувати.

У їхніх дописах можна зустріти хейтспіч, нецензурні висловлювання, релігійну нетерпимість тощо.

Саме це могло спровокувати бан від Facebook.



"Людоньки порадьте" заблокували / Скриншот "Варта 1"

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Адміністратори створили резервну сторінку

Адміністратори "Людоньки порадьте" розповіли, що наразі Facebook проводить внутрішню перевірку спільноти на її відповідність стандартам. Вона триватиме приблизно 2 тижні. На цей час адміністратори створили резервну однойменну групу. Зараз вона налічує лише кількасот учасників. Своєю чергою, оригінальна спільнота "Людоньки, порадьте" до блокування мала понад 360 тисяч підписників.

У спільноті учасники просили про допомогу і шукали відповіді на найрізноманітніші питання – від купівлі трактора чи каченят до порад, яка ворожка найкраща. В мережі є ще декілька спільнот з такими ж або подібними назвами. Найбільша з них має 68 тисяч учасників.

У 2017 році Facebook заблокував найбільшу львівську спільноту "Варта 1". На початку 2019 року її взагалі видалили. Тоді група налічувала понад 430 тисяч учасників. За 2,5 роки нова спільнота "Варта 1" зібрала майже 360 тисяч фейсбук-користувачів.



В групі було понад 365 тисяч учасників / "Варта 1"