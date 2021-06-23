Наталія Бальцар вимагала 8 тисяч гривень хабаря від підприємця, який продавав аксесуари до техніки Apple. Її затримали після передачі грошей.
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Посадовиця взяла 8 тисяч гривень хабаря
- Начальницю відділу ринкового нагляду управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Львівській області Наталію Бальцар затримали на хабарі 17 лютого 2021 року.
- Правоохоронці встановили, що 3 лютого у Львові вона зустрілась з постачальником несертифікованих аксесуарів до техніки Apple.
- Посадовиця запропонувала чоловікові дати їй 8 тисяч гривень хабаря за непритягнення його до відповідальності.
- Вже 17 лютого Бальцар зустрілася з підприємцем вдруге та отримала від нього гроші.
- За цей хабар вона пообіцяла не включати магазин львів'янина iShope до плану ринкового нагляду Держпродспоживслужби.
- Під час отримання грошей від підприємця посадовицю затримали поліцейські.
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Жінка визнала свою провину
Під час судового засідання 17 червня посадовиця щиро розкаялась. Вона попросила суд суворо її не карати. У судовому вироку мовиться, що після затримання на хабарі жінка звільнилась з Держпродспоживслужби. Однак вона отримала позитивну характеристику від колишніх колег.
Суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький взяв до уваги те, що посадовиця визнала свою провину. Також він не виявив обтяжувальних обставин у цій справі. Стрельбицький призначив жінці за хабарництво лише штраф – 34 тисячі гривень.