Щиро розкаялась: у Львові посадовицю Держпродспоживслужби за хабарництво лише оштрафували

У Львові СБУ 17 лютого затримала на хабарі начальницю одного з відділів Держпродспоживслужби Львівщини. Жінці загрожувало ув'язнення, проте суд вирішив її лише оштрафувати.

Наталія Бальцар вимагала 8 тисяч гривень хабаря від підприємця, який продавав аксесуари до техніки Apple. Її затримали після передачі грошей.

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Посадовиця взяла 8 тисяч гривень хабаря

Начальницю відділу ринкового нагляду управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Львівській області Наталію Бальцар затримали на хабарі 17 лютого 2021 року.

Правоохоронці встановили, що 3 лютого у Львові вона зустрілась з постачальником несертифікованих аксесуарів до техніки Apple.

Посадовиця запропонувала чоловікові дати їй 8 тисяч гривень хабаря за непритягнення його до відповідальності.

Вже 17 лютого Бальцар зустрілася з підприємцем вдруге та отримала від нього гроші.

За цей хабар вона пообіцяла не включати магазин львів'янина iShope до плану ринкового нагляду Держпродспоживслужби.

Під час отримання грошей від підприємця посадовицю затримали поліцейські.

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Жінка визнала свою провину

Під час судового засідання 17 червня посадовиця щиро розкаялась. Вона попросила суд суворо її не карати. У судовому вироку мовиться, що після затримання на хабарі жінка звільнилась з Держпродспоживслужби. Однак вона отримала позитивну характеристику від колишніх колег.

Суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький взяв до уваги те, що посадовиця визнала свою провину. Також він не виявив обтяжувальних обставин у цій справі. Стрельбицький призначив жінці за хабарництво лише штраф – 34 тисячі гривень.

Правоохоронці повідомили Наталії Бальцар про підозру в "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Їй загрожувало від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.