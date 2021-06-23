Щиро розкаялась: у Львові посадовицю Держпродспоживслужби за хабарництво лише оштрафували

23 червня 2021 , 15:28
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Джерело:

ZAXID.NET

У Львові СБУ 17 лютого затримала на хабарі начальницю одного з відділів Держпродспоживслужби Львівщини. Жінці загрожувало ув'язнення, проте суд вирішив її лише оштрафувати.

Наталія Бальцар вимагала 8 тисяч гривень хабаря від підприємця, який продавав аксесуари до техніки Apple. Її затримали після передачі грошей.

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Посадовиця взяла 8 тисяч гривень хабаря

  • Начальницю відділу ринкового нагляду управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Львівській області Наталію Бальцар затримали на хабарі 17 лютого 2021 року.
  • Правоохоронці встановили, що 3 лютого у Львові вона зустрілась з постачальником несертифікованих аксесуарів до техніки Apple.
  • Посадовиця запропонувала чоловікові дати їй 8 тисяч гривень хабаря за непритягнення його до відповідальності.
  • Вже 17 лютого Бальцар зустрілася з підприємцем вдруге та отримала від нього гроші.
  • За цей хабар вона пообіцяла не включати магазин львів'янина iShope до плану ринкового нагляду Держпродспоживслужби.
  • Під час отримання грошей від підприємця посадовицю затримали поліцейські.

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Жінка визнала свою провину

Під час судового засідання 17 червня посадовиця щиро розкаялась. Вона попросила суд суворо її не карати. У судовому вироку мовиться, що після затримання на хабарі жінка звільнилась з Держпродспоживслужби. Однак вона отримала позитивну характеристику від колишніх колег.

Суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький взяв до уваги те, що посадовиця визнала свою провину. Також він не виявив обтяжувальних обставин у цій справі. Стрельбицький призначив жінці за хабарництво лише штраф – 34 тисячі гривень.

Зауважте! Правоохоронці повідомили Наталії Бальцар про підозру в "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Їй загрожувало від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Автор: Ольга Котів