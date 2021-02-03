Посилка з наркотиками на 700 тисяч гривень: у Львові затримали наркодилера – фото

У Львові правоохоронці затримали 29-річного наркоторговця. Під час обшуку у чоловіка знайшли наркотики на понад 700 тисяч гривень.
Джерело: Нацполіція України
Наркоторговець розповсюджував наркотики, які отримував поштою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
До теми У Червонограді на гарячому затримали наркоторговця: фото
Правоохоронці затримали чоловіка з партією наркотиків / Фото Нацполіції
Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі готуються повідомити йому про підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів. Чоловікові загрожує від 4 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Оперативники намагаються встановити спільників зловмисника.
Читайте також На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців: їм загрожує до 15 років за ґратами
Правоохоронці знайшли наркотики на понад 700 тисяч гривень / Фото Нацполіції
Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами / Фото Нацполіції
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Нацполіції