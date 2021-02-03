Посилка з наркотиками на 700 тисяч гривень: у Львові затримали наркодилера – фото

У Львові правоохоронці затримали 29-річного наркоторговця. Під час обшуку у чоловіка знайшли наркотики на понад 700 тисяч гривень.

Джерело: Нацполіція України

Наркоторговець розповсюджував наркотики, які отримував поштою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Як затримали наркодилера

Правоохоронцям надійшла інформація, що 29-річний чоловік розповсюджує наркотики та психотропи у Львові. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Наркодилера затримали неподалік відділення пошти з 2 посилками, в яких правоохоронці знайшли амфетамін, "Альфа PVP" та пігулки екстазі.

Зловмисник зізнався, що він працює в інтернет-крамниці закладником "мастеркладів" – гуртових партій наркотиків.

Під час обшуку квартири львів'янина, поліцейські вилучили наркотики, психотропи, фасувальні матеріали та електронні ваги.

Також зловмисник показав правоохоронцям місце, де нещодавно залишив "мастерклад", у якому було 50 пігулок екстазі.

Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного" ринку становить понад 700 тисяч гривень.



Правоохоронці затримали чоловіка з партією наркотиків / Фото Нацполіції

Що загрожує наркоторговцеві

Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі готуються повідомити йому про підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів. Чоловікові загрожує від 4 до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Оперативники намагаються встановити спільників зловмисника.

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Правоохоронці знайшли наркотики на понад 700 тисяч гривень / Фото Нацполіції



Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами / Фото Нацполіції



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Нацполіції