Постійно знущався з власної матері: львів'янину загрожує в'язниця

Правоохоронці декілька разів отримували виклики від 59-річної львів'янки щодо домашнього насильства. Зі слів заявниці, з неї постійно знущався її 33-річний син. Невдовзі суд покарає кривдника.

На чоловіка неодноразово виписували протоколи. Однак він продовжував знущатись з матері.

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Львів'янин знущався з власної матері

До правоохоронців за допомогою неодноразово зверталась 59-річна львів'янка.

За словами жінки, її 33-річний син, з яким вони проживали разом, постійно з неї знущався.

Він ображав матір, погрожував їй, відбирав гроші й навіть бив.

Щоразу за цими повідомленнями до заявниці виїжджали поліцейські.

Вони встановлювали обставини, проводили з чоловіком профілактичні бесіди та складали щодо нього адмінпротоколи за домашнє насильство.

Також правоохоронці виносили термінові заборонні приписи.

Від початку 2021 року кривдник "назбирав" 5 адмінпротоколів та 6 заборонних приписів, зокрема, з вимогою залишити помешкання.

Попри це, чоловік не припинив знущатися з матері.

17 квітня жінка вчергове звернулась у поліцію та розповіла, що син повернувся додому п'яним і почав ображати її та бити.

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Справою займеться суд

Правоохоронці встановили обставини події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "домашнє насильство". Наразі вони завершили проводити досудове розслідування.

Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Кривднику загрожує покарання – від 150 до 240 годин громадських робіт, до 6 місяців арешту, до 5 років обмеження волі або до 2 років у в'язниці.

Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, негайно повідомляйте про це правоохоронців. У Львові працює сектор протидії домашньому насильству. Його співробітники реагують на виклики, складають адмінпротоколи та заборонні приписи та пояснюють жертвам, куди вони можуть звернутися за допомогою.