Постраждалі в потрійній ДТП біля Львова відсудили у водійки понад 200 тисяч гривень компенсації
Біля Львова влітку 2019 року трапилась потрійна ДТП, у якій постраждали 7 людей. Чотирьом з них вдалось відсудити у водійки понад 200 тисяч гривень компенсації.
Джерело:ZAXID.NET
Яворівський суд Львова визнав 35-річну водійку винною у порушенні ПДР, що спричинило травми потерпілим. Вона 28 серпня 2019 року виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулась з автівками Fiat Doblo та Kia Karnival.
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У ДТП постраждали 7 людей
- ДТП трапилась 28 серпня 2019 року у Підрясному на трасі Львів – Краковець.
- 35-річна водійка Mercedes-Benz S320 виїхала на зустрічну смугу.
- Там вона зіштовхнулась з автомобілем Fiat Doblo, за кермом якого перебував 47-річний житель Хмельницької області.
- Потім авто зіткнулось з Kia Karnival, за кермом якого був 26-річний житель Яворівського району.
- Загалом внаслідок аварії постраждали 7 людей.
- Двох пасажирів Fiat Doblo та пасажирку Mercedes-Benz госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Водійку визнали винною
Водійка, яка спричинила аварію, повністю визнала свою провину. Жінка попросила суд не позбавляти її водійських прав, адже щодня змушена возити у медцентр на реабілітацію 2 дітей з інвалідністю.
Суддя Яворівського районного суду Наталія Швед, дослідивши матеріали справи, визнала водійку винною у "порушенні ПДР, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим". Жінку оштрафували оштрафувала на 3,4 тисячі гривень без позбавлення права керувати автомобілем. Окрім цього жінка повинна сплатити:
- 10 тисяч гривень судових витрат;
- 40,6 тисячі гривень компенсації пасажиру Fiat Doblo;
- 82,7 тисячі гривень пасажирці Fiat;
- 79,7 тисячі гривень водієві Fiat.
Ще 99 тисяч гривень водієві Fiat повинна заплатити страхова компанія. За українським законодавством, це рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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