Біля Львова влітку 2019 року трапилась потрійна ДТП, у якій постраждали 7 людей. Чотирьом з них вдалось відсудити у водійки понад 200 тисяч гривень компенсації.

Яворівський суд Львова визнав 35-річну водійку винною у порушенні ПДР, що спричинило травми потерпілим. Вона 28 серпня 2019 року виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулась з автівками Fiat Doblo та Kia Karnival.

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У ДТП постраждали 7 людей

ДТП трапилась 28 серпня 2019 року у Підрясному на трасі Львів – Краковець.

35-річна водійка Mercedes-Benz S320 виїхала на зустрічну смугу.

Там вона зіштовхнулась з автомобілем Fiat Doblo, за кермом якого перебував 47-річний житель Хмельницької області.

Потім авто зіткнулось з Kia Karnival, за кермом якого був 26-річний житель Яворівського району.

Загалом внаслідок аварії постраждали 7 людей.

Двох пасажирів Fiat Doblo та пасажирку Mercedes-Benz госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Водійку визнали винною

Водійка, яка спричинила аварію, повністю визнала свою провину. Жінка попросила суд не позбавляти її водійських прав, адже щодня змушена возити у медцентр на реабілітацію 2 дітей з інвалідністю.

Суддя Яворівського районного суду Наталія Швед, дослідивши матеріали справи, визнала водійку винною у "порушенні ПДР, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим". Жінку оштрафували оштрафувала на 3,4 тисячі гривень без позбавлення права керувати автомобілем. Окрім цього жінка повинна сплатити:

10 тисяч гривень судових витрат;

40,6 тисячі гривень компенсації пасажиру Fiat Doblo;

82,7 тисячі гривень пасажирці Fiat;

79,7 тисячі гривень водієві Fiat.

Ще 99 тисяч гривень водієві Fiat повинна заплатити страхова компанія. За українським законодавством, це рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.