Постраждалі в потрійній ДТП біля Львова відсудили у водійки понад 200 тисяч гривень компенсації

Джерело:ZAXID.NET
Біля Львова влітку 2019 року трапилась потрійна ДТП, у якій постраждали 7 людей. Чотирьом з них вдалось відсудити у водійки понад 200 тисяч гривень компенсації.
Яворівський суд Львова визнав 35-річну водійку винною у порушенні ПДР, що спричинило травми потерпілим. Вона 28 серпня 2019 року виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулась з автівками Fiat Doblo та Kia Karnival.
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Водійка, яка спричинила аварію, повністю визнала свою провину. Жінка попросила суд не позбавляти її водійських прав, адже щодня змушена возити у медцентр на реабілітацію 2 дітей з інвалідністю.
Суддя Яворівського районного суду Наталія Швед, дослідивши матеріали справи, визнала водійку винною у "порушенні ПДР, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим". Жінку оштрафували оштрафувала на 3,4 тисячі гривень без позбавлення права керувати автомобілем. Окрім цього жінка повинна сплатити:
Ще 99 тисяч гривень водієві Fiat повинна заплатити страхова компанія. За українським законодавством, це рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.