Шалене потепління та дощі: прогноз погоди на Львівщині на 8 – 12 травня

Наступного тижня погода на Львівщині буде здебільшого хмарна. Також, за прогнозами синоптиків, в області буде досить вітряно.

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Прогноз погоди на Львівщині 8 травня

Синоптики прогнозують, що в суботу, 8 травня, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу. В області буде хмарно з проясненнями.

Вночі та вранці падатиме короткочасний дощ із грозами. Також ймовірний град. Проте вдень істотних опадів не прогнозують.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Часом будуть пориви штормового вітру зі швидкістю до 20 метрів за секунду.

Вночі температура повітря становитиме 5 – 7 градусів тепла, а вдень – від 12 до 14 градусів тепла.



Прогноз погоди на 8 травня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на Львівщині 9 травня

У неділю, 9 травня, на Львівщині стане дещо тепліше. Проте погода залишатиметься хмарною.

Протягом дня суттєвих опадів не прогнозують. Вітер – південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі температура коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а вдень – від 16 до 18 градусів тепла.



Прогноз погоди на 9 травня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на Львівщині 10 травня

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 10 травня, буде хмарно з проясненнями. Протягом дня опадів не очікують.

Вітер – південно-східний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 3 – 5 градусів тепла, а вдень – підіймуться до 21 – 23 градусів тепла.



Прогноз погоди на 10 травня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на Львівщині 11 травня

У вівторок, 11 травня, на Львівщині буде також хмарно. Як і в попередні кілька днів, синоптики опадів не прогнозують.

Вітер – південно-східний, 9 – 14 метрів за секунду. Місцями очікують пориви зі швидкістю до 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 6 – 8 градусів тепла, а вдень – 20 – 22 градуси тепла.



Прогноз погоди на 11 травня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на Львівщині 12 травня

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 12 травня, погода в області теж буде хмарною, проте без істотних опадів.

Вітер – південно-східний, 9 – 14 метрів за секунду. Місцями він посилюватиметься до штормових значень – до 20 метрів за секунду.

Вночі температура коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, а вдень – від 20 до 22 градусів тепла.



Прогноз погоди на 12 травня / Дані Укргідрометцентру