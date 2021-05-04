Потепління та грози: якою буде погода на Львівщині протягом тижня

На Львівщині 5 та 6 травня очікують сильний вітер. Температура подекуди сягатиме 20 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 5 травня

Погоду на Львівщині у середу, 5 травня, визначатиме теплий циклон над Данією. В області спостерігатиметься мінлива хмарність. Протягом дня опадів не буде. Проте ввечері місцями прогнозують короткочасні дощі та грози.

Вітер південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Проте вдень можливі пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 3 – 5 градусів тепла, а вдень – 18 – 20 градусів тепла.



Прогноз погоди на 5 травня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 6 травня

За прогнозами синоптиків, у четвер, 6 травня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні грози, проте вдень опадів не буде. Вітер західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі можливі пориви штормового вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, а вдень – від 14 до 16 градусів тепла.



Прогноз погоди на 6 травня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на 7 травня

На Львівщині у п'ятницю, 7 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, проте вранці та вдень очікують короткочасні грозові дощі.

Вітер південний із переходом на західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 4 – 6 градусів тепла, а вдень – 14 – 16 градусів тепла.



Прогноз погоди на 7 травня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 8 травня

На Львівщині у суботу, 8 травня, погода буде хмарна з проясненнями. Впродовж дня місцями падатимуть короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а вдень – від 10 до 12 градусів тепла.



Прогноз погоди на 8 травня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на 9 травня

На Львівщині у неділю, 9 травня, буде дуже тепло. За прогнозами синоптиків, в області очікується мінлива хмарність. Суттєвих опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 3 – 5 градусів тепла, а вдень – 17 – 19 градусів тепла.



Прогноз погоди на 9 травня / Дані Укргідрометцентру