Потепління чекати не варто: прогноз погоди у Львові та області на 24 березня
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 24 березня на Львівщині стане дещо холодніше – вночі очікують морози до 10 градусів. Дороги Львова та області огорнуть туман та ожеледиця.
Джерело:Львівський гідрометцентр
На Львівщині 24 березня погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах області.
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Прогноз погоди у Львові та області на 24 березня
Синоптики прогнозують, що 24 березня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.
Вночі та вранці дороги Львова та області огорнуть туман та ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Тож водіям та пішоходам слід бути максимально уважними під час руху.
Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.
Вночі на Львівщині температура коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а вдень – від 1 до 6 градусів тепла.
Прогноз погоди на Львівщині на 24 березня / Дані Укргідрометцентру
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