Потепління чекати не варто: прогноз погоди у Львові та області на 24 березня

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 24 березня на Львівщині стане дещо холодніше – вночі очікують морози до 10 градусів. Дороги Львова та області огорнуть туман та ожеледиця.

На Львівщині 24 березня погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах області.

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Прогноз погоди у Львові та області на 24 березня

Синоптики прогнозують, що 24 березня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.

Вночі та вранці дороги Львова та області огорнуть туман та ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Тож водіям та пішоходам слід бути максимально уважними під час руху.

Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Вночі на Львівщині температура коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а вдень – від 1 до 6 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 24 березня / Дані Укргідрометцентру



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу