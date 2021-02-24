Потепління та туман: прогноз погоди у Львові та області на 25 лютого

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 25 лютого температура на Львівщині сягатиме +14 градусів. Дороги Львова та області залишатимуться вкритими ожеледицею.

Погоду на Львівщині 25 лютого визначатиме вплив теплого сектору від циклону з центром над Скандинавією. Синоптики попереджають про туман видимістю 200 – 500 метрів.

Цікаво У Львові через ремонт електромереж 25 лютого вимикатимуть світло: список вулиць

Прогноз погоди у Львові та Області на 25 лютого

Синоптики прогнозують, що 25 лютого на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікують. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі та вранці місцями буде туман видимістю 200 – 500 метрів та ожеледь. Дороги залишаться вкритими ожеледицею. Рівень небезпеки – "жовтий". Тож водіям та пішоходам потрібно бути дуже уважними під час руху.

Погода у Львівській області

На Львівщині вночі температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львові температура вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – 10 – 12 градусів тепла.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу