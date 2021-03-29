Біля Червонограда 25 березня у ставку втопився 50-річний рибалка. Чоловік пішов під воду разом з човном й не зміг врятуватись. Водолази знайшли його тіло лише на 5 день пошуків.

Водолази знайшли човен чоловіка 27 березня. Проте його тіло підняли з води лише 29 березня.

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Чоловік втопився разом зі своїм човном

50-річний житель села Волсвин, що неподалік Червонограда, 25 березня пішов рибалити. Додому він не повернувся – рибалка втонув разом зі своїм човном. За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік був батьком 4 неповнолітніх дітей.

Водолази протягом 5 днів обстежували ставок. У центральній рятувально-водолазній службі Львівщини повідомили, що 27 березня водолази виявили на дні затонулий човен рибалки. Його витягли на берег, проте тіла чоловіка тоді ще не знайшли. Пошуки рибалки не припинялись. Водолази обстежили близько 100 квадратних метрів дна.

Працівники Червоноградської рятувальної станції знайшли тіло рибалки 29 березня о 14:15. Його підняли на берег.

Дивіться фото, як шукали тіло рибалки / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини