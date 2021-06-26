Так, менш як за годину випала понад половина місячної норми опадів. Спостерігали пориви вітру, який валив дерева.

Увага Повалило понад пів сотні дерев і затопило будинки: підсумували наслідки грози у Львові – фото

Наслідки негоди у Львові

У Львівській області рятувальники продовжують працювати в посиленому режимі, щоб усунути наслідки зливи та буревію.

Загалом, було підтоплено 11 житлових будинків;

23 присадибні ділянки та інші будівлі;

вітром частково пошкоджено 12 дахів.

Вдень 25 червня за півгодини у Львові випало 60% місячної норми дощу,

– повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Крім цього, через дерево, яке падало, одна людина травмувалась. Попри це від госпіталізації відмовилась.

До робіт з ліквідації залучили всього 394 особи та 147 одиниць техніки.

Яка ситуація зараз

Станом на ранок 26 червня продовжуються роботи з відкачування води у Львові у підземному переході, який затопило. У місті Червоноград, що неподалік, залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок.

Увага! Львівська міська рада проведла позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо організації ліквідації наслідків негоди та організації проведення комісійних обстежень з наступною класифікацією даної ситуації.

За словами мера Андрія Садового, майбутні вихідні будуть робочими днями для міських комунальних служб. Для подолання наслідків вже погодили виділення коштів з резервного фонду.

Дивіться відео потужної зливи у Львові: