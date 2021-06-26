За пів години – 60% місячної норми дощу: рятувальники розповіли про наслідки потопу у Львові

Одразу після потужної грози у Львові 25 червня, рятувальники почали ліквідововувати наслідки негоди. Злива тривала недовго, але встигла накоїти лиха.

Так, менш як за годину випала понад половина місячної норми опадів. Спостерігали пориви вітру, який валив дерева.

Увага Повалило понад пів сотні дерев і затопило будинки: підсумували наслідки грози у Львові – фото

Наслідки негоди у Львові

У Львівській області рятувальники продовжують працювати в посиленому режимі, щоб усунути наслідки зливи та буревію.

Загалом, було підтоплено 11 житлових будинків;

23 присадибні ділянки та інші будівлі;

вітром частково пошкоджено 12 дахів.

Вдень 25 червня за півгодини у Львові випало 60% місячної норми дощу,

– повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Крім цього, через дерево, яке падало, одна людина травмувалась. Попри це від госпіталізації відмовилась.

До робіт з ліквідації залучили всього 394 особи та 147 одиниць техніки.

Яка ситуація зараз

Станом на ранок 26 червня продовжуються роботи з відкачування води у Львові у підземному переході, який затопило. У місті Червоноград, що неподалік, залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок.

Львівська міська рада проведла позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо організації ліквідації наслідків негоди та організації проведення комісійних обстежень з наступною класифікацією даної ситуації.

За словами мера Андрія Садового, майбутні вихідні будуть робочими днями для міських комунальних служб. Для подолання наслідків вже погодили виділення коштів з резервного фонду.

Дивіться відео потужної зливи у Львові: